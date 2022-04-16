Kilise saldırısında karar | Sanığın akli dengesi yerinde değil

Mahkeme, kiliseye saldıran Mazlum Serin’e verilen 1 yıl 4 aylık hapis cezasının iptaline, sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
İstanbul Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ne 28 Mayıs 2020’de yapılan saldırı davasında karar çıktı.
Agos’ta yer alan habere göre; 12 Nisan’da İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanık “Mazlum Serin’in eylem tarihinde işlediği suçtan dolayı cezai sorumluluğu olmadığına” hükmetti.
Mahkeme, Serin’in “akıl hastası olduğunun tespit edildiğinden ceza verilmesine yer olmadığına, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına” kararını verdi.
Mahkeme, sanığın yerleştirildiği kurumun sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığı belirtildiği takdirde serbest bırakılabileceğini ekledi.
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Ne olmuştu?
28 Mayıs 2020’de kilisenin haçını söküp kaldırıma atan ve ardından gözaltına alınan saldırgan Serin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.
Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan şüpheli Serin, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti.
14 Temmuz 2020’de görülen davada sanık, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetilerek tahliyesine hükmedilmişti. (RT)
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