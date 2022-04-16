Bu nasıl yalan Josef de Souza!￼

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Josef de Souza Türkiye’deki din özgürlüğü hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu! Josef de Souza guiame.com.br sitesinde Türkiye hakkında iftiraya varan ifadeler kullandı: “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede inancımı canlı tutmayı başardım. Hristiyanlık ve diğer tüm dinler üzerinde bazı kısıtlamalar var…” ifadelerini kullandı.

2015’TE Fenerbahçe’ye transfer olan ve şu anda Beşiktaş’ta forma giyen Brezilyalı Josef de Souza, Türkiye’deki dini azınlıklarla ilgili akla hayale sığmayacak açıklamalarda bulundu. Josef, “Bola de Neve (kartopu) kilisesine bağlıyım ve bir Hristiyanım. Türkiye’ye ilk geldiğimizde küçük bir kilise vardı ve lideri ayrılmak zorunda kaldı. Eşim ve ben 1, 1.5 yıl boyunca bu kiliseyi yönettik” dedi. Türkiye’deki azınlıkların durumuyla ilgili soruya ise Josef, iftiraya varan yalanlarla yanıt verdi:

%99’u İslamiyet dinine sahip olan bir ülkede olmama karşın inancımı yine de canlı tutmayı başardım. Hristiyanlık ve diğer tüm dinler üzerinde bazı kısıtlamalar vardı. Bazı sebeplerden dolayı sosyal medyada Hristiyan olduğumu dile getirmedim ve vaaz verdiğim adreste bile Hristiyan olduğumu çok fazla dile getirmedim. Farklı sebeplerden dolayı nerede vaaz verdiğimi söylemedim.

İNCİL’İ DUYURMANIN ZAMANI GELDİ

Josef 2018’de Suudi Arabistan’da bir kulübe gittiğinde para dolayısıyla gözlerinin kamaştığını ve bu yüzden de Tanrı ile yaptığı yürüyüşünde Tanrı’dan uzaklaştığını belirterek, “2020’de Türkiye’ye döndüğümde, bunu farklı bir şekilde yapmam gerektiğini fark ettim. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, kabul etsin ya da etmesin İncil’i duyurmanın zamanı geldi. Bugün Tanrı tarafından Türkiye’ye belirli bir sebep için geldiğimi düşünüyorum. Bir kilisemiz var. Oyuncularla evlerde toplantılar yapıyoruz. Ayakta durmanın tek yolu İncil’i yaşamaktır.” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN KOLİSİ DAĞITTI

Josef de Souza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi hediye etti. Brezilyalı futbolcu, eşi Danielle Araujo ile birlikte, Kasımpaşa mahalle muhtarıyla iş birliği yaparak, civardaki dar gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

https://www.aksam.com.tr/spor/bu-nasil-yalan-josef-de-souza/haber-1262002