BirGün Pazar’da ana konu ‘Tarım ve Gıda Egemenliği’

788’inci kez okuyucusunun karşısına çıkacak BirGün Pazar’ın bu haftaki kapak konusu ‘Tarım ve Gıda Egemenliği’ olacak.

BirGün Pazar ekinin 788’inci sayısı, Tarım ve Gıda Egemenliği dosyasıyla yarın gazeteniz BirGün ile birlikte bayilerde.

17 Nisan “Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü” üzerinden bu hafta dosyaya yazanlar arasında Necdet Oral, Ozan Gündoğdu, Ali Bülent Erdem, Adnan Çobanoğlu ve Havva Gümüşkaya bulunuyor. Ayrıca İlkay Öz, La Via Campesina’nın Avrupa Kordinasyonu’nun taleplerini dosya için çevirdi.

Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, “Gıda egemenliği hareketi şimdi yaratılmalı” yazısıyla uluslararası gıda egemenliği çağrısını anlattı ve harekete geçilme çağrısında bulundu.

Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, “Gıda krizi ve AKP” yazısıyla halkın içine sürüklendiği gıda krizini ve iktidarın el birliğiyle nasıl tarımı durma noktasına getirdiğini yazdı.

İlkay Öz, “Gıda egemenliği için harekete geçelim” başlığıyla La Via Campesina’nın Avrupa Kordinasyonu’nun Avrupa’ya sunduğu taleplerini Türkçeye çevirdi.

Havva Gümüşkaya, “Üretenlerin mücadelesi” başlığıyla çiftçiler ve çiftçi sendika başkanlarıyla görüştü. Çiftçilerin zor durumlarını ve gidişatı anlattı.

Necdet Oral, “Tarımın ve çiftçilerin durumu” yazısında giderek tükenme noktasına gelen çiftçileri ve artık dışa bağımlı hale gelmiş yurt tarımını anlattı.

Ozan Gündoğdu, “Süte zam gelsin mi?” başlığıyla süt üreticilerinin nasıl büyük şirketlerin kıskacında kaldıklarını ve süt fiyatlarındaki ikilemi yazdı.

Alper Turgut, “Hayat pahalı, hayatlar ucuz!” başlığıyla gıda fiyatlarındaki korkunç artıştan göçmenlere yönelik başlatılan çirkin saldırıya kadar gündemi değerlendirdi.

Arlin Çiçekçi, “Müfredatın ‘gör’ dediği, Dersimiz: Müzik, Konu: Gomidas” yazısıyla yurtta unutulmaya yüz tutmuş Ermeni aydın ve sanatçıları anlattı, Gomidas tiyatrosunu yazdı.

Aydın Afacan, Öğretmeni Yaşar Şahin’in anısına “Öğretmenim neredesin?” başlığı altında öğretmenliği, öğretmenliğin geldiği noktayı ve geçmişi anlattı.

Güray Öz, “NATO yandaşları Sol’a ders veriyor” yazısıyla geçen haftalarda olmayan bir şekilde sola ve sosyalistlere Rus yandaşı iftiraları atan köşe yazarlarına karşılık verdi.

Haydar Ergülen, “Karşılığını Bulamamış Sorular şimdi Unutmak Suları’nda…” yazısıyla ilk kitabı Karşılığını Bulamamış Sorular’ı ve basımını anlattı.

Oğuz Oyan, “Fransa’da siyasi dengelerin tarihsel dönüşümü” başlığıyla Fransa’daki başkanlık seçimlerini, tarihini ve olası sonuçlarını yazdı.

Ulaş Bager Aldemir, ‘Bir toplumda rüyalarda görülenlerle yaşananlar arasında bir fark yoksa oranın adı Uyku Ülkesi’dir’ mottosuyla raflara çıkan bu roman ve edebiyat üzerine Gürsel Korat ile “Edebiyat beni yetiştirdi” başlığı altında söyleşti.

BirGün Gazetesi