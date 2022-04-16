Ara Güler arşivinden Halikarnas Balıkçısı fotoğrafları sergide

Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı sergisi 16 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonuyla yürüten Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile iş birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, Ara Güler’in fotoğraflarını Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri’’ kapsamında Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin Bodrum Deniz Müzesi ile iş birliğinde düzenlenen “Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı” sergisi 16 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mausolos Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın doğumunun 132. yılı kapsamında Ara Güler’in çektiği 20 adet özel portre serisi Bodrum’da gün yüzüne çıkarıyor.

Ara Güler ve Halikarnas Balıkçısı’nın uzun yıllara yayılan dostluklarını yansıtan sergide, Halikarnas Balıkçısı’nın Samim Kocagöz ve Hüsamettin Bozok gibi edebiyatçılarla çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra kontakt baskılar, Halikarnas Balıkçısı’nın Ara Güler’e yazdığı mektup ve Ara Güler’e ithaf ettiği fotoğraf da görülebilir.

https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/kultur-ve-sanat/ara-guler-arsivinden-halikarnas-balikcisi-fotograflari-sergide,5YGyCO3mxkSUPtNBBYuGVA/Vq41LsSyGkCbsJBY3PTIkA