Yeni e’den mayıs sayısı

Yeni e dergisinin mayıs sayısı yayımlandı. Derginin 66. sayısının dosya konusu “Savaşın Kaydı: Sanat, Tarih ve Medya” oldu.

DUVAR – Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yeni e’nin 66. sayısı yayımlandı. Dergi ““Savaşın Kaydı: Sanat, Tarih ve Medya” dosya başlıklı yeni sayısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından yola çıkarak sanatın ve medyanın savaşı nasıl kaydettiğine; kimi zaman savaş gerekçesi yapılan tarihsel kayıtlara ve toplamda savaşın belleğine bakıyor.

“Savaşın Kaydı: Sanat, Tarih ve Medya” dosyasının yazarları arasında Aydın Çubukçu, Nuray Sancar, Emre Tansu Keten ve Nedim Yılmaz bulunuyor. Derginin kapağında ise Alman ressam Otto Dix’in Büyük Savaş’ta yüzünden yaralanmış iki askeri gösteren resmi yer alıyor.

“Savaşın Kaydı: Sanat, Tarih ve Medya” dosya konulu nisan sayımız, Rusya-Ukrayna savaşından yola çıkarak sanatın ve medyanın savaşı nasıl kaydettiğine; kimi zaman savaş gerekçesi yapılan tarihsel kayıtlara ve toplamda savaşın belleğine bakıyor. pic.twitter.com/cUT9PeCKY1 — yeni e dergisi (@yeniedergisi) April 14, 2022

Dosyanın yanı sıra Yeni e’nin mayıs sayısında, Asya Özenç “Geliyorum Diyen Toplumsal Bir Cinayetin Öyküsü” başlıklı yazısında “toplumsal cinsiyet” olgusunu Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez’in Türkçeye ‘Kırmızı Pazartesi’ ismiyle çevrilen yapıtı üzerinden inceledi. Ulaş Töre Sivrioğlu da, burjuva uygarlığının toplumda yarattığı hayal kırıklığının Orta çağ övgüsünü nasıl parlattığını tartıştı. Ekim Deniz Akarslan ise İsadora Duncan’ın sanata ve dansa yaklaşımını sisteme ve ataerkiye karşı aldığı devrimci tutum üzerinden değerlendirdi.

Nazlı Toprak, “Cazcıları Kendilerinden Dinlemek” başlıklı yazısında ön plana çıkan caz biyografilerini yazdı. Ohannes Şaşkal yeni sayıda Ermeni şair Yeğişe Çarents’in biyografisini ve seçki şiirlerini okuyucu ile buluşturdu. Olcay Bağır “Kayıp Parçalar Ansiklopedisi” başlıklı yazısında CHE, Mimar Sinan ve Erol Taş gibi isimlerin “kayıp parçaları” üzerinden efsaneleşen tarihsel anlatıları kaleme aldı.

Okay Taşlı “Perdesinden Sarkan Güneş” başlıklı denemesi; Mahmut Temizyürek, “Dülger Balığına Dönüşmek” isimli yazısı; Zekeriya Şimşek ise “Bir Afrika Bilgesi: Julius K. Nyerere” başlıklı yazısı ile derginin yeni sayısında yer aldı. Arif Berberoğlu, Usame Yordam, İsmail Güney Yılmaz, Elif Ahi, Hayati Baki, Nurgül Özlü, Servan Erdinç ve A. Nail Deniz şiirleriyle; Deniz Yıldız, Sevda Müjgan Yüksel, İlyas Tunç ve Fatih Parlak öyküleriyle; Ohannes Şaşkal çizimleriyle; Ercan Koç ise fotoğraf katkısı ile derginin mayıs sayısındaki sayfalarında yerini aldı.

Yeni e, kitabevlerinin yanı sıra ginkokitap.com, emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden edinilebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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