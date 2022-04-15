Türk tarafı erteliyor

Ermenistan, Türkiye’ye ilk aşamada diplomatik pasaport sahiplerine kara sınırının açılmasını teklif etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, “Taraflar arasında bir sonraki toplantının Viyana’da yapılabileceği konusunda bir ön mutabakat var.

Toplantı tarihi kesin olarak onaylanır onaylanmaz, kamuoyu gerektiği şekilde bilgilendirilecektir”,- dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk Dışişleri Bakanı’nın, görüşmenin Ermenistan’da veya Türkiye’de olmasını istediğini, fakat daha önceki çözüm girişimlerinde Ermenistan ve Türkiye’de, hem müzakereciler hem de cumhurbaşkanları düzeyinde görüşmeler yapıldığını, ancak sonuç alınamadığını hatırlattı.

“Yani önemli olan çözüme yönelik siyasi irade ve net bir şekilde somut adımlar atmaya hazır olmaktır.

Biz ikisini de gösteriyoruz, Türkiye’den de aynısını bekliyoruz.

Bu yönde bir iradenin olması durumunda, buluşma yeri tamamen teknik bir konu haline gelecektir.

Ayrıca özel temsilcilerin Ermenistan ve Türkiye’de görüşme teklifinde bulunmaları, Türkiye’nin gözünde sürecin tamamen ikili olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu durumda Türk temsilcilerden hemen her hafta Azerbaycan ile koordineli bir şekilde süreci ilerlettiklerine dair açıklamaları duymamak daha mantıklı olacaktır”,- diyen

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk Dışişleri Bakanı’nın cesur adımlara ihtiyaç duyulduğuna ilişkin açıklamasına da yorum yaptı.

“Ermeni tarafı cesur adımlar atılması gereğine tamamen katılıyor.

Dışişleri Bakanı’nın Antalya Diplomatik Forumu’na katılımı ve ekonomik ambargonun kaldırılması da dâhil olmak üzere, ilerlemeye hazır olduğumuzu defalarca gösterdik.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlaması da önemli bir ikili adımdı.

İlerlemenin tek yolunun sürekli net adımlar atmak olduğuna inanıyoruz.

Örneğin ilk etapta Türk tarafına diplomatik pasaport sahiplerine kara sınırını açmasını teklif ettik, fakat Türk tarafı erteliyor.

Bunun küçük, fakat önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

Bu konuda sonuç alınmasının mümkün olacağını umuyoruz”,- dedi Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü.

Ermenistan Kamu Radyosu