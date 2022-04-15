Notre Dame Katedrali’nde bulunan lahit Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsü’nde açılacak

Fransız arkeologlar, Paris’te 2019’daki yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’ndeki restorasyon çalışması sırasında bulunan kurşundan lahdin ülkenin güney batısındaki Toulouse kentinde bulunan Adli Tıp Enstitüsü’nde açılacağını duyurdu.

Ulusal Arkeoloji Araştırma Enstitüsü (INRAP) uzmanları, düzenledikleri basın toplantısında, tarihi lahdin salı günü katedralden çıkarıldığını açıkladı.

Baş arkeolog Christophe Besnier, lahdin şu anda güvenli bir yerde tutulduğunu belirterek, “çok yakında” Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsüne gönderileceğini aktardı.

Adli tıp uzmanları ve bilim insanları tarafından lahdin açılıp iskeletin cinsiyeti ve durumunu belirlemek için içeriğini inceleyeceklerini belirten Christophe Besnier, yaşın belirlenmesini için karbon tarihleme teknolojisinin kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kurşundan lahit 14. yüzyıldan kalma mı?

Kültür Bakanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada kilisenin içinde 14. yüzyıldan kalma birkaç mezar ve kurşundan bir lahit ortaya çıkarıldığını duyurmuştu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları sırasında “olağanüstü bilimsel kaliteye sahip” mezar alanlarının bulunduğunu kaydederek, bunların içinde “tamamen korunmuş, kurşundan yapılmış insan biçimli lahit” bulunduğunu aktarmıştı.

Lahdin katedralin inşasını takip eden yüzyılda, “kıdemli bir devlet adamı” için yapılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca katedralin zemin seviyesinin hemen altında, sunak alanını neften ayıran mimari unsur olan 13. yüzyıla ait rood perdesinin parçaları olarak tanımlanan boyalı heykellerin unsurları bulunmuştu.

Notre Dame’ın 1800’lerin ortalarındaki restorasyonu sırasında bulunan diğer kısımları bugün Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

Katolik Kilisesi’nin, Hristiyanlığın Fransa’daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163’te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, üç yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çöktü, bina büyük zarar gördü.

Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından toplanan bağış miktarı 1 milyar Euro’yu geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralin onarımının Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları’na yetişeceği sözünü vermişti.

Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının üzerinden 3 yıl geçti

Paris’te 15 Nisan 2019’da meydana gelen Notre Dame Katedrali yangınının üzerinden bugün tam 3 yıl geçti.

Yangının 3. yıl dönümünün, bu yıl Paskalya cumasına denk gelmesiyle Notre Dame Katedrali’nin avlusunda, aralarında çok sayıda turistin de bulunduğu yüzlerce kişinin katılımıyla “barış için bir dua” etkinliği düzenlendi.

Paris Piskoposluğu Apostolik Yöneticisi Georges Pontier, törenin başında yaptığı konuşmada, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’daki savaş mağdurlarını da andı.

Euronews