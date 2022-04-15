Kuzguncuk Kilisesi haçının yere atılması davasında karar

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin kapısındaki haçın sökülüp yere atılmasına ilişkin davada karar verildi. Haçı atan sanık Mazlum Serin’e verilen 1 yıl 4 aylık hapis cezasının iptaline, sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.. Sanık sağlık kurumunda tedavi altına alınacak.

12 Nisan tarihinde İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanık Mazlum Serin’in eylem tarihinde işlediği suçtan dolayı cezai sorumluluğu olmadığına hükmederek, akıl hastası olduğu anlaşıldığından “sanığa 5237 sayılı TCK.nun 32/1 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/3-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunması sebebiyle TCK 57/1 maddesi gereği koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine tabi tutulmasına, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması kararını verdi.

Mahkeme, sanığın yerleştirildiği kurumun sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığı belirtildiği takdirde serbest bırakılabileceğine karar verdi.

14 Temmuz 2020’de görülen davada sanık, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetilerek tahliyesine hükmedilmişti.

Olayın ardından sanık Serin’in annesi, olay tarihi itibariyle oğlunun akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etmiş ve yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi 24/12/2021 tarihli Ek Karar ile talebin kabulü ile yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olduğuna karar vermişti.

Agos