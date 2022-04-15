İran’ın müdahalesi

Sünik için bir girişim olduğunda, İran’ın müdahalesi ihtimal dışı değil

İran İslam Devrim Muhafızları’na bağlı kanallar, sosyal ağlarda Ermenistan ve Azerbaycan ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapmaya devam edip, İran’ın uluslararası sınırların ihlaline izin vermeyeceğini belirtiyorlar.

İranolog Janna Vardanyan, bunların resmi kaynaklar olmadığını, paylaşımlardaki düşüncelerin ise, İran’ın 44 günlük savaş ve sonrasındaki pozisyonlarını ifade ettiğini belirtti.

“Azerbaycan’ın Nahcivan’daki askeri tatbikatları veya belki de henüz bizim için görünür olmayan bazı iç bilgiler bir neden olabilir”,- dedi Vardanyan.

Vardanyan, İran sahasında, son dönemdeki Türk-İsrail etkileşimleri de dâhil olmak üzere, çeşitli olaylar tarafından koşullandırılan aktif Türk karşıtı propagandanın da bulunduğunu kaydetti.

Her halükarda, İran’ın bu açıklamaları ve İran’ın resmi tutumu, Sünik için bölgede bir askeri operasyon başlatılması durumunda, İran’ın Ermenistan’a askeri yardım göndermesi veya doğrudan askeri müdahalede bulunmasının mümkün olduğunu gösterebilir.

Ancak Vardanyan’a göre İran İslam Cumhuriyeti adına yayılan bu açıklamalar, sadece propaganda amaçlıdır ve resmi düzeyde durum farklıdır.

“Birkaç ay önceki durumla karşılaştırırsak, ne milletvekilleri düzeyinde ne de herhangi bir siyasetçi düzeyinde Azerbaycan’a yönelik neredeyse hiçbir açıklama yok.

İran’dan, sınır gerilimleriyle ilgili bir yanıt yok.

Ekonomik olanlar da dâhil olmak üzere, çeşitli işbirliği programları görüşülüyor”,- dedi Vardanyan.

İslam Devrim Muhafızları’na bağlı Telegram kanalı, Ermenistan’a yapılacak herhangi bir askeri harekâtın, İran ordusundan yanıt alacağını belirten bir bildiri yayınlayarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin, komşu ülkelerde sınırların değiştirilmesine müsamaha göstermeyeceğini defalarca belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu