HDP, Soylu’ya Newala Qesaba’yı sordu

Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Cenazelerin olduğu alanın yapılaşmaya açılması ölünün manevi şahsiyetine yönelik suç olduğu halde polisin açıklamamızı engellemesi bu suça ortak olmak değil midir?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ermenilere, Keldanilere ve Kürtlere ait toplu mezarların bulunduğu Newala Qesaba’nın (Kasaplar Deresi) imara açılmasını Meclis’e taşıdı.

Danış Beştaş, HDP heyetinin çarşamba günü (13 Nisan) Newala Qesaba’da yapmak istediği açıklamanın polis tarafından engellendiğini hatırlattı.

Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Cenazelerin olduğu alanın yapılaşmaya açılması ölünün manevi şahsiyetine yönelik suç olduğu halde polisin açıklamamızı engellemesi bu suça ortak olmak değil midir?” diye sordu.

Bakan Soylu’nun yanıtlaması talebiyle verilen önergedeki sorular şöyle:

Açıklamayı engelleyen kolluk hakkında adli ve idari soruşturma açılacak mıdır?

Siirt-Batman arasına dört ayrı kontrol noktası kurulma gerekçesi nedir?

Kolluk neden görevi kötüye kullanmıştır? Emir ve talimat kim tarafından verilmiştir?

Basın açıklaması ve halkın hassasiyet gösterdiği bir alanda milletvekilleri tarafından toplanıp inceleme yapmak kamusal faaliyet olduğu halde kolluk bu kamu görevini neden engellemiştir?

Kolluk hangi gerekçe ve yetki ile milletvekillerinin yasama ve denetleme faaliyetlerini engellemektedir?

Kolluğun partimiz yöneticilerini engelleme, alana almama, çıkarma gerekçesi nedir? Bu aynı zamanda siyasi faaliyetlerin engellenmesi suçu değil midir?

Kolluğun basın mensuplarını alana almama/alandan çıkarma gerekçesi nedir? Bu aynı zamanda anayasal bir hak olan halkın haber alma hakkının engellenmesi değil midir?

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