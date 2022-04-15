Ermenistan’ın enerji geleceği

Bugün Ermenistan’ın enerji geleceği nükleer santrallere bağlı, yarın ne olacağını, zaman gösterecek

15 Nisan gece yarısı Metsamor nükleer santrali 85 gün boyunca çalışmayı durduracak.

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Hakob Vardanyan, 2021’de santralin planlanan 141 gün yerine 166 gün durdurulduğunu belirtti.

Bundan sonra nükleer santral yılda 48-50 gün süreyle durdurulacak.

Yeni bir nükleer santrale sahip olma konusu gündemde olup, Ermeni-Rus çalışma grubu oluşturuldu.

Ermenistan’daki yeni nükleer santral hakkında henüz bir şema yok.

Şu anda net olan, sadece ülkemizin enerji geleceğinin nükleer olduğudur.

Bakan Yardımcısı Hakob Vardanyan,

“Rus tarafının tekliflerine bakıp hangisinin bize uygum olduğuna önümüzdeki yıl karar vereceğiz”,- dedi.

15 Nisan’da nükleer santralın çalışması 85 gün boyunca tekrar durdurulacak.

“Fokushima kazasından sonra geliştirilen standartlara göre çalışan yeni nesil bir güvenlik sistemi kuruldu.

Acil durum sistemi, kazayı lokalize ederek, hızlı bir şekilde dondurarak, santralin gerekliliklerini karşılayan uygun miktarda suyu pompalayarak çalışacak.

güç ünitesinin çalışma süresi 2036’ya kadar uzatılacak ve yeni bir nükleer güç ünitesi inşa edilecek.

Uluslararası Atom Enerjisi ve Sanayii Emeklileri Birliği Başkanı Pavel Ignatov, “Ermenistan, ne tür bir nükleer santrale sahip olmak istediğini seçmeli.

Hala zaman var.

Detaylı ve derinlemesine çalışılmalıdır.

Birçok teklif var, ancak kendiniz seçmelisiniz.

Ermenistan komşu ülkelere elektrik ihracat edebilir”,- demektedir.

Ermenistan son üç ayda Gürcistan’a 170 milyon kilovat saat elektrik ihraç etti.

Bakan Yardımcısı Hakob Vardanyan, 2017’den bu yana böyle bir ihracat hacmi olmadığını söyledi.

“Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artış ihracata yardımcı oldu.

Azerbaycan kışın Gürcistan’ın ana elektrik ihracatçısıydı, şimdi ihracatı azaldı.

Ocak-Şubat aylarında bu boşluğu doldurduk.

Onlar da daha pahalı olduğu için Avrupa’ya gaz ihraç ettiler”,- dedi Vardanyan.

Yerevan Devlet Üniversitesi Nükleer Fizik Başkan Yardımcısı Suren Bznuni, dünyanın modüler nükleer santraller inşa etme yolunu izlediğini söyledi.

Bunların boyutlarının küçük olup, ülkenin enerji ihtiyacına göre modüller halinde inşa edildiğini açıkladı․

“Binlerce kilometrelik elektrik hatlarının döşenmesinin imkânsız olduğu Sibirya gibi büyük ülkelerin, altyapıya sahip olmayan uzak bölgelerinde inşa ediliyorlar.

Ağın küçük olduğu, küçük bir reaktöre ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa ediliyorlar.”

Bznuni, düşük kapasiteli bir reaktör inşa etmenin daha kârlı olduğunu, bu nedenle dünya çapında nükleer santral tasarlayan şirketlerin artık modüler nükleer santralleri tercih ettiğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu