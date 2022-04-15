Ermenistan’dan Türkiye’ye teklif

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan’ın Türkiye’ye kara sınırını diplomatik pasaporta sahip kişilere açmasını teklif ettiklerini, ancak bunu Türk tarafının ertelediğini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, Armenpress Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Sözcü, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin bir sonraki toplantısının Viyana’da gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Sözcü Hunanyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmelerin artık Ermenistan’da veya Türkiye’de yapılması gerektiği, Erivan yönetimini bu konuda cesur davranmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi. Hunanyan, Türkiye’ye kara sınırını diplomatik pasaporta sahip kişiler için açmasını teklif ettiklerini, ancak Türk tarafının bunu ertelediğini söyledi.

Sözcü Hunanyan’ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin bir sonraki toplantısı nerede ve ne zaman öngörülüyor?

Taraflar arasında bir sonraki toplantının Viyana’da yapılabileceği konusunda bir ön mutabakat var. Toplantı tarihi kesinleşir kesinleşmez kamuoyu uygun bir şekilde bilgilendirilecektir.

Türkiye Dışişleri Bakanı bir röportajında, görüşmenin Ermenistan’da veya Türkiye’de olmasını istediklerini söyledi. Ermeni tarafının bu konudaki tutumu nedir?

Daha önceki normalleşme girişimlerinde Ermenistan ve Türkiye’de hem müzakereciler düzeyinde hem de Cumhurbaşkanları düzeyinde görüşmeler oldu, ancak bildiğiniz gibi sonuç vermedi. Demek istediğim, çözüme ulaşma siyasi iradesi ve net somut adımlar atmaya hazırlı olmak önemlidir. Biz ikisini de gösteriyoruz ve aynısını Türkiye’den bekliyoruz. Bir irade varsa, buluşma yeri tamamen teknik bir konu haline gelir.

Ayrıca özel temsilcilerin Ermenistan ve Türkiye’de görüşmelerde bulunma teklifi Türkiye’nin algısıyla sürecin tamamen ikili olduğunu kanıtlıyor. Bu durumda Türkiye yetkililerinden neredeyse her hafta Azerbaycan ile koordineli bir şekilde süreci ilerlettikleri yönünde açıklamalar duymasaydık mantıklı olurdu.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine değinen bakan Çavuşoğlu cesur adımlara ihtiyaç olduğunu da kaydetti. Buna nasıl yorum yaparsınız?

Ermeni tarafı, cesur adımlar atılması gereğine tamamen katılıyor. Dışişleri Bakanı’nın Antalya Diplomatik Forumu’na katılımı ve ekonomik ambargonun kaldırılması da dahil olmak üzere ilerlemeye hazır olduğumuzu defalarca gösterdik. Ermenistan ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlaması da önemli bir ikili adımdı.

İlerlemenin tek yolunun sürekli net adımlar atmak olduğuna inanıyoruz. Örneğin ilk etapta Türkiye tarafına diplomatik pasaport sahiplerine kara sınırını açmasını teklif ettik ancak Türk tarafı gecikiyor. Bunun küçük ama somut ve önemlisi bir mantıklı adım olacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu konuda bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

(Armenpress, Ermenihaber)

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