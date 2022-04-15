Ermenistan Cumhurbaşkanı ile Yunanistan’ın Yerevan Büyükelçisi bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulundu

15 Nisan’da Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, Yunanistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Evangelos Tournakis’i kabul etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki dost ülke arasında her yönde işbirliğinin geliştirilmesinin, mevcut gündemin genişletilmesinin ve geleceğe yönelik girişimlerin uygulanmasının önemine değinildi.

Taraflar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra güncel uluslararası meseleler ve meydan okumaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

ERMENİ HABER AJANSI