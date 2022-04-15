‘‘Bazı Alıcılar Doğalgaz Ödemelerini Ruble’yle Yapacak’’

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus doğalgazının birçok alıcısının ruble ile ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Novak, bakanlığın kurum içi yayınında yer alan yorumunda, “Diğer ithalatçılardan da rubleye geçiş kararı bekliyoruz” dedi. Novak, ödemeleri ruble ile yapanların isimlerini ise açıklamadı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin geçen ay, “dost olmayan” ülkelerin Rus doğalgazı alımlarını ruble olarak ödemesi gerektiğini söylemişti. Bu öneri, Moskova’ya yaptırım uygulayan Avrupa Birliği yetkilileri tarafından reddediliyor.

Putin, Moskova tarafından “özel askeri operasyon” olarak nitelendirilen Ukrayna işgali karşısında Batı’nın uyguladığı yaptırımlara misilleme amacıyla Batı ülkelerini Rus para biriminde ödeme yapmamaları halinde doğalgaz akışını kesebileceği konusunda uyarmıştı.

Putin Mart ayında, enerji alıcılarının Gazprombank’ta Euro veya ABD Doları cinsinden ödemelerin rubleye çevrileceği hesaplar açmalarını önermişti.

Ermenistan’ın Ekonomi Bakanı Vagan Kerobyan, Rus basın kuruluşu RBC’ye verdiği röportajda, Ermenistan’ın Rus doğalgazı tedariki için bazı ödemeleri rubleyle yaptığını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Macaristan’ın Gazprombank aracılığıyla Rus doğalgazını Euro olarak ödemeyi planladığını söylemişti.

Japonya rezervlerini açıyor

Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için dünya genelinde çeşitli önlemler alınmasına devam ediliyor. Son olarak Japonya Sanayi Bakanlığı Uluslararası Enerji Dairesi’nin (IEA) ham petrol fiyatlarını düşürmek için koordineli şekilde piyasaya petrol sürülmesi çabalarına katkı olarak özel rezervlerden 6 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi.

Japonya, ülke içinde 3 gün boyunca tüketilen petrole denk miktarda petrolü serbest bırakmaya hazırlanıyor.

Japonya, IEA’nın piyasaya koordineli petrol sürülmesi çabalarının ikinci turu kapsamında bu ayın başında 15 milyon varil petrolü ulusal rezervden çıkartarak piyasaya süreceğini belirtmişti.

Bakanlıktan bir yetkili geri kalan 9 milyon varil petrolün devlet petrol rezervlerinden hangi yöntemle ve nasıl bir zamanlamayla piyasaya sürüleceğine ise daha sonra karar verileceğini kaydetti.

Japonya’nın rezervindeki petrol miktarı Ocak ayında toplam 470 milyar varildi.

Bu ayın başında IEA ülkeleri Washington’un Mart ayı sonlarında yaptığı 180 milyon varilin piyasaya sürüleceği açıklamasının ardından stoklarından 60 milyon varil petrol çıkarmayı kabul etmişti.

VOA