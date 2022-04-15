Artsakh Millet Meclisi’nin bildirisi

Artsakh Millet Meclisi, özel oturumunda bir bildiri kabul etti

Artsakh Millet Meclisi milletvekillerinin inisiyatifiyle, Millet Meclisinin açıklamasına ilişkin gündemle Artsakh Millet Meclisinin özel oturumu toplandı.

Milletvekilleri, üç Artsakh savaşında hayatını kaybeden soydaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Meclis Başkanı Artur Tovmasyan yaptığı konuşmada, Artsakh’ın hiçbir zaman Azerbaycan’ın bir parçası olmadığını ve olmayacağını yineledi.

Tovmasyan, bunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Meclis Milletvekili Arthur Mosiyan, Artsakh Parlamentosu’nun açıklamasını sundu.

“Artsakh Cumhuriyeti’nin mevcut hukuki ve siyasi statüsü, halk iradesinin 3 referandumda ifade edilmesi, bunların sonucunda kabul edilen Anayasa’nın ve daha önceki yıllarda Ermeni halkının tüm kesimleri arasında kabul edilen ulusal anlaşmanın etkisiyle oluşturulmuştur.

Artsakh Ermenileri barışın bedelinin çok iyi farkındadır.

Artsakh devleti ve tarihi vatanda özgür ve bağımsız yaşama hakkı mutlak değerlerdir ve savaş tehdidi bile bizi bunlardan uzak tutamaz”,- diye belirtilmektedir açıklamada.

Milletvekilleri, Ermenistan yetkililerinin mevcut konumlarından vazgeçmelerini ve münhasıran bu değerler doğrultusunda yönlendirilmelerini talep etmektedir.

“Hiçbir hükümetin, ‘barış’ bahanesiyle Artsakh için kabul edilemez bir statü ve uluslararası kabul görmüş kendi kaderini tayin hakkının çıtasını düşürmeye hakkı yoktur”,- denilmektedir açıklamada.

Artsakh Ulusal Meclisi:

• Dünyanın her yerindeki Ermenilere, bu haklı mücadelede, Ermenistan ve Artsakh’taki kardeşlerinin yanında dimdik durmaları için;

• Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisindeki meslektaşlarına, Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyinin 8 Temmuz 1992 tarihli kararından sapmamaları için;

• Rusya Federasyonu yöneticilerine, barışı koruma misyonu sırasında, hiç kimsenin, oluşacak sorunları Artsakh halkının gelecekteki güvenliğini sorgulamasına izin vermemesi için;

• AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin liderlerine, diğer tüm anlaşmazlıklardan ayrı olarak, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası tek yetkiye sahip formatı korunmak amacıyla çaba sarf etmesi için; başvurmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu