ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasına destek olmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ned Price, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın tesisi için daha fazla görüşmeler gerçekleştirildiğini teşvik ettiklerini ve kalıcı bir barışın işasına destek vermeye hazır olduklarını günlük brifing sırasında dile getirdi.

Ned Price konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Güney Kafkasya’da barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etmeye kararlıyız” şekilde konuştu.

12 Nisan’da ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları hakkında yaptığı yoruma ilişkin sorusuna yanıt olarak benzer bir açıklamada buunmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI