27. Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü Hakan R. Temiz’in

Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü, Düşme” adlı dosyasıyla Hakan R. Temiz’e verildi. Sina Akyol Özel Ödülü ise Öztekin Düzgün’ün “Çiçekler Mümkünse” adlı dosyasına verildi.

DUVAR – Mayıs Yayınları’nca bu yıl yirmi yedincisi düzenlenen Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü, “Düşme” adlı dosyasıyla Hakan R. Temiz’e verildi. Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi ve Mustafa Torun’dan oluşan Seçici Kurul, 144 dosya arasında yaptığı değerlendirme sonucunda; ödülün Temiz’e verilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Sina Akyol Özel Ödülü ise Öztekin Düzgün’ün “Çiçekler Mümkünse” adlı dosyasına verildi. Seçici Kurul, ödül alan dosyaların yanı sıra Vedat Barga, Ozan Behram, Onur Tuna Bozbey, Hande Nur Darıca, Mert Özden ve Utkucan Yazıcı’nın adlarından olmasını kararlaştırdı.

Ödül kazanan dosyaların, ödül yönetmeliği gereğince 2022 yılı içinde, telif ücreti de ödenerek kitap olarak basılacağı açıklandı. Ödül töreninin ise, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19:00’da Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde yapılacağı belirtildi. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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