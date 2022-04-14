Zakharova: Rusya, Bakü ile Yerevan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklemeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Maria Zakharova 13 Nisan tarihinde haftalık brifing sırasında Karabağ ihtilafının çözüm sürecinde Avrupa Birliği’nin rolüne değinerek Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde varılan üçlü anlaşmalarına dayandığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü yaptığı açıklamada “Ermeni-Azerbaycan çözüm sürecinin temelinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzaladıkları üçlü anlaşmalar olduğunu varsayıyoruz” szölerine yer verdi.

Zakharova, 9 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle bu anlaşmaların hayata geçirilmesine ilişkin tüm konuları görüştüğünü kaydetti. Zakharova, ayrıca, Dağlık Karabağ, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme süreçlerinin Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları düzeyinde de ele alındığını vurguladı.

Bu görüşmelerde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırların belirlenmesi, bölgedeki ulaşım yollarının açılması ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının ele alındığını ifade eden Rus yetkili Bakü ve Yerevan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı destek vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/14/Zakharova-Rusya-Bak%C3%BC-ile-Yerevan/229227