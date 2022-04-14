Rus teknoloji endüstrisi, işçiler kaçarken bir ‘beyin göçü’ ile karşı karşıya

Harika Toprak

Erivan’da eski bir Google çalışanı olan ve birçok Rus’un şehre taşınmasına yardımcı olan Aram Shabandrian, “İyi eğitimli ve yüksek eğitimli insanlar için yeterli kaliteli dairelerimiz yok” dedi. “Erivan patlıyor.”

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaughan Carobian ile yaptığı röportajda, Rusya ile stratejik bağları olan bir ülke olarak pazarın şirketleri Rusya’dan atmaya çalışmadığını, ancak şirketler taşınmaya karar verirse onları barındıracağını söyledi. .

“Ermeni teknoloji topluluğu, Rus arkadaşlarına destek sağlıyor ve hükümet, Rus şirketlerinin çalışması için iyi bir yer sağlama konusunda çok endişeli” dedi. Rusya’dan Ermenistan’a yarısı Rus, yarısı da Ermeni pasaportu ile yaklaşık 43.000 kişi göç etti. Carobian tahmini.

Amerikalı yazılım şirketi Miro, Rus çalışanları için Erivan’a uçak kiraladı ve onları şehir merkezindeki iki otele transfer etti. dedi Carobian. Rusya merkezli bir yazılım geliştirme şirketi olan X-Densive, ana müşterisi Service Titan kurulduğundan beri personelini Ermeni şehrine yerleştirdiğini söyledi.

Miro, işçilerini Rusya’dan ihraç edeceğini açıkça belirtti. X-Dense, yorum talebine yanıt vermedi.

Rusya-Ukrayna savaşı: büyük gelişmeler

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Putin’in açıklamaları. Rusya Devlet Başkanı Vladimir V Putin, Ukrayna’daki savaşının kazanılacağı ve barış görüşmelerinin bir “çıkmaza” ulaştığı konusunda ısrar etti. Rusya doğu Ukrayna’da daha fazla askeri araç, topçu ve birlik konuşlandırdıkça, Mr. Putin’den olumsuz yorumlar geldi.

Daha fazla vahşet kanıtı. Yetkililer, Rus güçlerinin Kiev çevresinde gerçekleştirdiği vahşeti belgelemeye ve ifşa etmeye devam ederken, giderek artan sayıda Batılı yetkili bunları savaş suçu olarak nitelendirdi. Times muhabirleri ve fotoğrafçıları, halkın infaz tarzı cinayetleriyle ilgili yeni ayrıntıları keşfetmek için Pucha’ya gitti.

Bu işçilerin çoğu, vize kısıtlamaları nedeniyle belirli günlerden sonra mevcut evlerini terk etmelerini gerektirdiğinden, sonunda başka bir yere taşınabilir. Birçoğu nereye gideceklerini bilmiyor. Diğerleri, Dubai ve Lizbon gibi uzak teknoloji merkezlerine taşınmayı planlıyor.

Rus girişimi HindEd’in kurucusu ve CEO’su Artem Daganov, Ermenistan’a kaçan 70 Rus şirketinin kurucularını bildiğini söyledi. Girişimciler Rusya’da kalırsa, şirketlerinin yalnızca yerel pazara hizmet edebileceğini söyledi.

https://www.teknolojibulteni.tv/rus-teknoloji-endustrisi-isciler-kacarken-bir-beyin-gocu-ile-karsi-karsiya/