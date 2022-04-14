Ermenistan Dışişleri Bakanı: Ermeni rehinlerin bir grubunun da serbest bırakılacağına dair beklenti var

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iktidarda olan “Sivil Sözleşme” partisinden milletvekili olan Lilit Kirakosyan’ın Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirleriyle ilgili sorusuna cevaben bu konuya durmadan dikkat ettiklerini ve bo konunun her günkü çalışma ve çabalarının hedefinde olduğunu ifade etti.

Esirleri ve rehinlerin iadesi, tutsakların serbest bırakılması, kayıp kişilerden bilgi edinmesi Ararat Mirzoyan’ın sözlerine göre hükümetin önceliklerinden biridir.

Dışişleri Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bu konunun gündeme getirilmediği ciddi bir görüşme veya toplantı hatırlamıyorum. Evet, Azerbaycan tüm savaş esirlerini, rehineleri ve diğer tutukluları derhal serbest bırakmaya yönelik 9 Kasım üçlü bildirisindeki yükümlülüğünü henüz yerine getirmedi.

Farklı bahaneler öne sürerek, sorunu mayın tarlalarının haritalarına bağlayıp, 9 Kasım duyurusu ile böyle bir ilişki olmamasına rağmen, ardından başka bahaneler getirdi. Şimdi ne yazık ki Azerbaycan konuyu birinci Karabağ savaşında kayıp şahısların aranmasına bağlamaya çalışıyor. Bu konuların birbiriyle alakası yoktur, ancak iyi niyet göstergesi olarak birçok insani adımımızı attık ve atmaya devam ediyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/14/Ermenistan-esirler-Azerbaycan/229125