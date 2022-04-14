Çavuşoğlu’ndan Ermenistan’a: Biraz cesur olun

Haber Merkezi – Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Halen Türkiye’de ve Erivan’da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz. Bu konuda yani kendi ülkelerimizde görüşmeye bile yanaşamıyorsan, diğer konularda nasıl adımlar atacaksınız? Suçlamak için söylemiyorum da biraz cesur olsunlar” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, NTV’de katıldığı canlı yayında, dış politikada öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Mısır’la ilişkilerin düzelmesi gerekiyor”

Mısır’la ilişkilerin normalleşmesi konusuna değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“(Mısır’la ilişkiler) Düzelir, düzelmesi de gerekiyor. Çünkü Türkiye-Mısır ilişiklerine sadece iki ülke ya da iki ülke halkı olarak farklı görüşlerimiz olabilir. Biz birbirimizi her konuda desteklemeyebiliriz. Herkes herkesten hoşlanmak zorunda değil ama iki ülkenin arasındaki olumlu ilişkilerin sadece iki ülkeye yansıması olmuyor. (Bu yansıma) Doğu Akdeniz’de var, Filistin meselesinde önemli, İslam dünyası için önemli, Arap dünyası için önemli, Afrika için önemli, Orta Doğu için önemli.

Sonuçta bir süreç başladı. Bakan yardımcıları düzeyinde 2 tur görüşme oldu. Şimdi 3. tur görüşme de olabilir. Biz de (Mısır) Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya gelebiliriz. Önümüzdeki süreçte bir araya gelme konusunda bazı öneriler var. Bunlar henüz netleşmedi. Netleşmeden de somut bir şey söylemek doğru olmaz. Ama her iki tarafta da ilişkileri normalleştirme konusunda bir iradenin olduğunu görüyoruz. Bu konuda çabalarımız da devam edecek.

Adımlar atacağız. Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatında büyükelçi olarak görev yapan bir arkadaşımızı maslahatgüzar olarak görevlendirdik. Bunun örnekleri var. Sonuç itibarıyla ilerde bu adımlar atılmaya devam edilirse, ilişkilerimizi normalleştirme konusunda tam bir irade ortaya çıkarsa tekrar karşılıklı büyükelçi atama da söz konusu olabilir. (Mısır Dışişleri Bakanıyla görüşme) Şu anda netleşmiş bir görüşme en azından bir tarih yok.”

Türkiye-Ermenistan özel temsilcileri üçüncü görüşmeyi Viyana’da yapacak

Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme adımlarına ilişkin, somut adımların atılacağını, güven artırıcı adımların atıldığını belirterek “Ermenistan ve Azerbaycan arasında Brüksel toplantısından sonra varılan mutabakatı önemsiyoruz. Sınır komisyonun oluşturulması, daha önce Azerbaycan’ın teklif ettiği kapsamlı bir barış anlaşması üzerinde de mutabakata varmaları. Dışişleri bakanlarını görevlendirdiler bu konuda çalışma yapın, yani anlaşmanın taslağını çalışacaklar” dedi.

“Güney Kafkasya’nın istikrarı için herkes herkesle ilişkileri normalleştirilmeli, uzun süre kopan ilişkilerin rayına oturtulması, düzeltilmesi öyle kolay olmuyor, cesur adımlar gerekli” diyen Çavuşoğlu, iki ülke özel temsilcilerinin görüştüklerini söyledi.

“Biraz cesur olsunlar”

Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin üçüncü görüşmeyi Viyana’da yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Burada Ermenistan’a şunu söylemek isterim, tamam baskı altında olabilirsiniz, bu kolay bir süreç değil. Diasporanın bir kısmı bu normalleşmeyi desteklemiyor, görüyoruz. Özellikle Amerika ve Fransa’daki diasporadan bahsediyoruz, tam tersi açıklamalar yapıyorlar.

Artık üçüncü bir ülkede görüşmeye gerek var mı? Bir taraftan bir günde ilişkiler normalleşsin, sınırlar açılsın diyorsunuz, diğer taraftan halen Türkiye’de ve Erivan’da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz.

Bu konuda yani kendi ülkelerimizde görüşmeye bile yanaşamıyorsan, diğer konularda nasıl adımlar atacaksınız? Suçlamak için söylemiyorum da biraz cesur olsunlar.

Türkiye’de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye’de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız? Hatta ilk biz Erivan’a gelelim dedik, yok yok üçüncü ülkede görüşelim dediler. Yani biraz daha cesur adımlar atmaları gerekir.”

NTV Canlı Yayını https://t.co/9EFxGknk5z — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 14, 2022

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/140420227