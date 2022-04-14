Çavuşoğlu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcileri üçüncü görüşmeyi Viyana’da yapacak

Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Ermenistan görüşmeleri için, ‘Normalleşme ve istikrar için cesur davranmak gerek. Görüşmek için üçüncü bir ülkeye gerek yok’ dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme adımlarına ilişkin, somut adımların atılacağını, güven artırıcı adımların atıldığını belirterek “Ermenistan ve Azerbaycan arasında Brüksel toplantısından sonra varılan mutabakatı önemsiyoruz. Sınır komisyonun oluşturulması, daha önce Azerbaycan’ın teklif ettiği kapsamlı bir barış anlaşması üzerinde de mutabakata varmaları. Dışişleri bakanlarını görevlendirdiler bu konuda çalışma yapın, yani anlaşmanın taslağını çalışacaklar.” dedi.

CESUR ADIMLAR GEREKLİ

“Güney Kafkasya’nın istikrarı için herkes herkesle ilişkileri normalleştirilmeli, uzun süre kopan ilişkilerin rayına oturtulması, düzeltilmesi öyle kolay olmuyor, cesur adımlar gerekli.” diyen Çavuşoğlu, iki ülke özel temsilcilerinin görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin üçüncü görüşmeyi Viyana’da yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Burada Ermenistan’a şunu söylemek isterim, tamam baskı altında olabilirsiniz, bu kolay bir süreç değil. Diasporanın bir kısmı bu normalleşmeyi desteklemiyor, görüyoruz. Özellikle Amerika ve Fransa’daki diasporadan bahsediyoruz, tam tersi açıklamalar yapıyorlar. Artık üçüncü bir ülkede görüşmeye gerek var mı? Bir taraftan bir günde ilişkiler normalleşsin, sınırlar açılsın diyorsunuz, diğer taraftan halen Türkiye’de ve Erivan’da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz. Bu konuda yani kendi ülkelerimizde görüşmeye bile yanaşamıyorsan, diğer konularda nasıl adımlar atacaksınız? Suçlamak için söylemiyorum da biraz cesur olsunlar. Türkiye’de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye’de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız? Hatta ilk biz Erivan’a gelelim dedik, yok yok üçüncü ülkede görüşelim dediler. Yani biraz daha cesur adımlar atmaları gerekir.”

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