Yozgat Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer; Çevre iller tarafından kıskanılıyor

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’ın devlet yatırımları anlamında önemli yatırımlar aldığını belirterek, “Yozgat’ımız son 20 yılda önemli devlet yatırımlarını aldı.

Kadir Görgülü

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’ın devlet yatırımları anlamında önemli yatırımlar aldığını belirterek, “Yozgat’ımız son 20 yılda önemli devlet yatırımlarını aldı. Adalet, Diyanet eğitim merkezleri, cezaevi, hızlı tren, havalimanı. Başka illerin almadığı yatırımları aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu Ramazan Özel programına konuk oldu. Yozgat’ın geçmiş ve geleceğine ilişkin önemli bilgiler veren Başer’in açıklamalarından satır başları şöyle;

RAMAZAN DOLU DOLU GEÇİYOR

Ramazan güzel ve dolu dolu geçiyor. Eslem Fatma’ya Cenabı Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum. Yavrumuzun da biran önce sağlığa kavuşması içinde bizler çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Burada en büyük fedakârlığı Rıza Bey yaptı. Başlattığı kampanyada çok olumlu oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Dünyada bizi gururlandıran Rızamız Eslem Fatma içinde gereğini yaptı.

2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Hayri inal konağı da bizim dönemimizde tadilatı yapıldı. Yozgatlı hemşehrilerimiz burayı bilir. Burası inşaat ardiyesiydi. Sadece alt tarafı kısmen kullanılıyordu. Maliyeye geçmişti. Esas kurucuları 1950-60 yılları arasında Yozgat belediye başkanlığı yapmış Hayri İnal’dı. O dönemde de hayattaydı. Maliye hazinesinden burayı devralarak restorasyonunu yaptık. Hayri beyi de ilk toplantımızda davet ettik. Çok da memnun kaldılar. 10 yıllık süre içerisinde konağı bağışladıkları için onun adını verdik. Konağımızda kültürel faaliyetleri bir arada yaşatıyor. Burada Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlayan aktivite görevi oldu. Yozgat’ımızın yöresel yemekleri ile birlikte ağırlama fırsatı bulduk. Yozgat dendiği zaman Çapanoğlu çok varlıklı bir aile. Yozgat kurulurken çok da akıllı ve zeki bir insanmış.

YOZGAT’I İYİ TANITMALIYIZ

Yozgat küçük bir köy iken şehre dönüştürme fikri olunca İstanbul’dan Ermeni ve Yahudi cemaati ile birlikte Rum tabiatını da Yozgat’a getirmiş. Eskipazar Mahallesine Rumları, İstanbulluoğlu Mahallesine Ermeni ve Rumları yerleştirmiş. Yozgatlılara bir kısmı ticareti bir kısmı da sanatı öğretsin diye. Ecdadımız Büyük camiyi yaparken 50 metre ilerisine de ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için kiliselerini yapmış. Bugün Fatih Camii olan yer o zamanda kilise olarak kullanılmış. Çapanoğlu ailesini de ben teşekkür ediyorum. Kendilerine belediye başkanlığımız döneminde hem bir mahallemize adını verdik. Onları da her yıl belli bir tarihte Yozgat’ta buluşturarak anma günleri yapıyorduk. Çapanoğulları şuanda bir kısmı Ankara ve İstanbul’da yaşıyor. Çapanoğullarının torunlarından olan burada kardeşlerimiz var. Kültürel faaliyet deyince Arzu ile Kerem’de Yozgat’ta yaşamış. Özellikle Boğazlıyan tarafında ikamet etmişler. Karacaoğlan’ın mezarı Yozgat’ta. Yozgat’ı iyi tanıtmamız lazım. Karacaoğlan Yozgat’a diktiği 5 çamı ile birlikte ilk milli parkımızı tanıtmamız lazım. Yozgat güreşçileri, sporcuları, Devlet adamlarıyla Cumhuriyet ve Osmanlı döneminde yurduna çok faydalı insanlar yetiştirmiş. Osmanlı döneminde Mustafa paşa veziriazamlığa kadar yükselmiş. Osmanlı döneminin bugünkü başbakanı düzeyinde olan Mustafa paşa.

DEĞERLİ POLİTİKACILAR YETİŞTİRDİ

Bugünkü Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ikinci adamı Fuat Oktay Bey, Adalet bakanımız Bekir Bozdağ, Cemil Çiçek gibi Lütfullah Kayalar gibi değerli politikacılarımız yetişmiş. Ben kim katkıda bulunduysa teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. Fuat Oktay Beyi geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta ağırlama imkanımız oldu. Yozgat önümüzdeki yıllarda çok daha farklı olacak. Yozgat’a neler yapıldı derken 2002 önceki haline bakmak lazım.

KISKANILACAK ÇALIŞMALAR

Ben belediye başkanı olduğumda Yozgat’ta at arabaları vardı. 35 tane at arabası, 120 adet de ahır vardı. Yozgat’a valisi olan bir köy diyorlardı. Ama Yozgat bugün itibari ile bu dönemde yapılan hizmetleri çıkardığınız zaman hiçbir şey kalmaz. Adalet eğitim merkezi, diyanet eğitim merkezi, adli Tıp, üniversitesi, hızlı treni, havaalanı ile çok şeyler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Tokat havaalanının açılışına gittik. Orada yöre milletvekili biz esnaf gezerken hep Yozgat’ı örnek gösteriyorlarmış. Esnafı Yozgat neler yapıyor siz neden çalışmıyorsunuz diyorlarmış? Kıskandıracak şekilde çalışmalarımız devam ediyor.

YATIRIMLAR BÜYÜK

Hem Yozgat’ta hem de Boğazlıyan’da Fuat Oktay OSB kuruluyor. Bozok OSB’nin alt yapısı tamamlanmış. Büyük bir talep olacak. İhtisas OSB olma çabası var. Yozgat’ın çok büyük işadamları var. Bunlar belli süreden sonra Yozgat’ı terk etmişler. İnşallah bunların Yozgat’a gelmeleri ile farklılaşır. Yozgat’ın ileriye doğru çok farklı yönlerde olacağına inanıyorum. Biz şuanda Yozgat’ta kamusal olarak pek çok şey yapıldı. Yeni Cezaevi yapıldı. Övünülecek bir şey değil ama orada 700’ün üzerinde sadece gardiyanı ile askeriyesi ile var. Binin üzerinde bir asker geldi. Cezaevine yakınlarını görmeye gelenler taksi ile gidiyorlar. Taksicilere sordum oraya 70 lira yazdığını söylediler. Taksicimiz. Lokantacımız, kahvecimiz kazanıyor. Biz sirkülasyon oluyor.

GEZİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Ramazan ayında gezilerimiz ve çalışmalarımız var. Topaç köyüne gittik. Topaç Köyü halkı aynı yerde nöbetleşerek iftar yemeği veriyorlar. Evlerde yemek yok. Ne kadar güzel bir adet. Çok güzel bir ortam var. Türk insanı bunlara hasret kalmıştı. Biz kenar mahallelerde geziyoruz. Hakikaten güzel şeyler ar. Eski ramazanlara yönelik işler yaşatılırsa birliğe beraberliği vesile olacak. Ramazanda bir kültürümüz var maalesef. Hamur işi Yozgat’ta biraz daha ağırlıklı. Bu vesile ile sağlık açısından da hamur işinin azalması gayet güzel bir şey.

BİRLİK MESAJI

Yozgat’ımız da tüm Türkiye’de olduğu gibi birliğe beraberliğe ihtiyacımız olduğu en son durumlardan birisi. Onun içinde cumhurbaşkanımızın tensipleriyle il başkanı olarak atandığımız günden itibaren Yozgat’ta bu birliğin beraberliği, hoşgörünün gayretleri içerisinde olduk. Bizim amacımız siyasetten de öte Yozgat’a yapılabilecek en son hizmetler ne olabilir, katkımız ne olabilir gibi hem partimizin güçlenmesi açısından hem de Yozgat’a yapılacak çalışmalar açısından kendimize misyon biçtik. Bu misyon için ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımızla bir faaliyete başladık. Ben bu dönemde kadın kollarımızı istiklal savaşındaki Hatice ninelere benzetiyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hükümetimizin icraatlarını ve Yozgat’a yapılanları anlatıyorlar. Mahallelerde evlerde ve hanelerde eksiklikleri ve talepleri alıyorlar. Yozgat’ta bu dönemde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç var. birlikten rahmet doğacağına inanıyoruz. İnşallah Yozgat’ta üye kaydımız artarak devam etti. Gençlik kollarımız özellikle mahallelerde gezip broşürler dağıtıyorlar.

YAPILANLARI ANLATIYORUZ

2002 yılından itibaren Yozgat’ımıza neler yapıldı broşür haline getirdik. Bunu mahallelerdeki evlere ulaştırıyoruz. Bundan sonra Yozgat’ımıza neler yapılabilir, gençlerimize neler yapılabilir bu konuda çalışmaları da birlikte yürütüyoruz. 14 bin üzerinde Ak Parti üyesi olarak baktığımızda dünyada en çok STK bazında üyesi kaydı olan partiyiz. Yozgat’ta da en çok üyeye sahip birinci partiyiz. Şuanda yapılan ankette de gösteriyor ki yine Yozgat’ta potansiyeli koruyor.

YALAN SİYASETE İTİBAR ETMEZ

Yozgatlı yalan siyasete hiç itibar etmiyor. Geçtiğimiz günlerde birileri Yozgat’ta başka Diyarbakır’da başka konuşuyor. Ama Cumhurbaşkanımız Yozgat’ta ne konuşuyorsa Edirne’de de, Diyarbakır’da da onu konuşuyor. Maalesef bunlara insanlarımız dikkat ediyor. Biraz önce şehit babasını dinledik. Ama bazıları da şehit bacısına küfür ediyor. Onun için Yozgatlı çok hassa ve dikkat ediyor. Biz elimizden geldiği kadar şehit ve gazilere her şeyi yapmak için çalışıyoruz. İnşallah biz evlerinde ziyaret ediyoruz. Sadece ramazan için değil diğer günlerde de şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek gönüllerini alıyoruz. Bugünkü ortamdan kaynaklanan pahalılığın nedenlerini anlatıyoruz. Şikâyetlerin olduğunu biliyoruz. Aynı sıkıntıları bizlerde yaşıyoruz. Dünyadaki olan ortama bakıldığında Yozgat’ın Türkiye’nin bundan en az etkilendiğini görüyoruz.

NELER YAPABİLİRİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bizim küçük toplumlarda yardımlaşma ve eş dost ziyaretleri var. Bunlarda onlara katkı sunuyor. Onun için bizler buna sabredeceğiz. Türkiye bir savaşa girseydi, Cumhurbaşkanımız dışında biri olsaydı Türkiye’nin halini düşünmek mümkün bile değil. Bizde bu bilinçle geleceğimizi, torunlarımızı düşünerek ülkemize daha faydalı neler yapılabilir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Her gün sabah esnaf ziyaretleri yapıyorum. Siftah yapıp yapmadıklarını belirtiyorum. Geleneklerimiz gereği eğer siftah yapmadı ise azda olsa çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunuyoruz. Bizim bu sene şaşalı iftarlar yerine sadece kenar mahallelerde ihtiyaç sahiplerini bularak oralarda iftar yapmak olacak. Her gün bir mahalledeyiz. Bu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bize verilen görevi Cumhurbaşkanımıza arkadaşlarımıza mahcup olmadan en üst düzeyde sürdürerek Yozgat’ımıza faydalı olmayı arzu ediyoruz.

SAATLER ALIR

Yozgat’a ne yapıldı mesajı yazılmış. Ona sormak lazım Yozgat’a ne yapılmadı. Yozgat’a yapılanları sayarsak saatler alır. Üniversite 2006 yılında kuruldu. Biz Yozgat girişine tabelalarla üniversitemizi istiyoruz 9-10’uncu gün diye değiştiriyorduk. Yozgat Bozok üniversite bu dönemde kuruldu. Hızlı tren, havaalanı yapılıyor. Okullarda eğitime sağlıkta o kadar çok hamleler yapıldı ki. Türkiye’ye ilk şehir hastanesi Yozgat’a yapıldı. Şu günlerde 226 tane doktoru ile Yozgat’a hizmet ediyor. Türkiye’de 3 tane adalet eğitim merkezi var. Birisi Yozgat’ta. Diyanet eğitim merkezi 4 tane birisi Yozgat’ta. Adli tıp merkezi var. Önceden cenazeler Ankara’ya gider günlerce beklerdi. Bugün adli tıp ayağımıza geldi. Bu kadar hizmet varken asfalt, karayolları, sağlık ile tanıştı. Değerli kardeşimize de sormak lazım acaba ne yapılmadı diye. İnanıyorum ki, bir şey söyleyemeyecektir. Ben yine de Yozgat’a yapılanları anlatma vesilesi kıldığı için kendisine teşekkür ediyorum.

https://www.yozgatcamlik.com/siyaset/yozgat-ak-parti-il-baskani-yusuf-baser-cevre-iller-tarafindan-kiskaniliyor-h356343.html