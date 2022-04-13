Yerevan’da Satranç Turnuvası düzenlenecek

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Tigran Petrosyan Satranç Evi’nde 6-16 Haziran tarihleri arasında 13. Uluslararası Karen Asıryan Anı Açık Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.

Ermenistan Satranç Federasyonu basın servisisinden edinilen bilgiye göre Turnuva İsviçre sistemine göre 9 tur ile yapılacaktır.

Turnuvanın ödül fonu 14 milyon Ermeni dram olacak. Ön verilere göre, anma turnuvasında şimdi ABD bayrağı altında oynayan Ermeni milli takımının eski lideri Levon Aronian da yer alacak.

ERMENİ HABER AJANSI