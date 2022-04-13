Vatikan’ın dini törende haç taşıması için bir Rus kadını davet etmesi tepki topladı

Törende görev yapacak Ukraynalı ve Rus hemşireler, Roma’daki bir hastanede birlikte çalışıyor

Vatikan’ın Kutsal Cuma töreninde haç taşıması için Ukraynalı ve Rus iki kadını davet etmesi tepki topladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’e yakın isimlerden Cizvit rahip Antonio Spadaro, Vatikan’ın kararını savunduğunu söyledi.

Spadaro, salı günü yaptığı açıklamada Papa Francis için “Onunla ilgili bir şeyi anlamanız lazım. O bir din adamı, siyasetçi değil” dedi.

Cizvit rahip, Rus ve Ukraynalı iki kadının haç taşımasının tepki toplama sebebinin, “şu anda elde edilemeyen bir şey olan barışı temsil etmesinden” kaynaklandığını savundu.

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Törene davet edilen iki kadının da İtalya’nın başkenti Roma’daki bir hastanede birlikte hemşire olarak çalıştıkları belirtildi.

Öte yandan Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi Andriy Yuraş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ukraynalı ve Rus kadınların bir araya getirilmesi fikrine dair hem Ukrayna’daki hem de birçok diğer topluluktaki endişeleri anladığını” belirtti.

Yuraş, “Şu anda böyle bir şeyin yapılmasına dair zorlukları ve bunun olası sonuçlarını açıklamaya çalışıyoruz” dedi.

Ukrayna Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Sviatoslav Şevçuk da karara tepki gösterdi.

Şevçuk, “Bu fikri uygunsuz ve muğlak buluyorum. Rus ordusunun Ukrayna’ya karşı saldırgan tavrının bağlamını da dikkate almıyor” dedi.

Vatikan’dan karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

15 Nisan’da düzenlenecek Hıristiyanların dini Kutsal Cuma töreni, 17 Nisan Pazar’a denk gelen Paskalya Bayramı’nın da habercisi niteliğinde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın 49. gününde de çatışmalar devam ediyor.

Papa Francis pazar günkü konuşmasında savaşı yeniden kınayarak Paskalya öncesinde ateşkes yapılmasını talep etmişti.

Independent Türkçe, AP, Vatican News

Independent Turkce