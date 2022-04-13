Rusça öğretilen dershaneler

Rusça öğretilen dershanelerin sayısı arttırılacak

Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı bugün şu açıklamayı yaptı:

“Rusça konuşan iş ortamının ve Ermenistan’daki yatırımların yoğunlaşmasının arka planına karşı, Rusça konuşan vatandaşların Ermenistan Cumhuriyeti’ne girişi de yoğunlaştı.

Bu insanlar özellikle, Ermenistan’da çocuklar için Rusça eğitim fırsatlarıyla ilgileniyor.

Ermenistan’da uygun bir eğitim ve iş ortamı sağlamak ve mevcut durumu analiz etmek için, lise düzeyinde de dâhil olmak üzere, Ermeni okullarında eğitiminin Rusça olarak verildiği sınıf sayısının yaygınlaştırılmasını önerdik.

Bu sınıflar esas olarak Rusya Federasyonu ve diğer yabancı vatandaşlar için tasarlanmıştır.

Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, devlet okullarında Rusça öğretiminin kalitesinin iyileştirilmesine önem vermektedir.

Bu bağlamda, Rusya tarafı ile işbirliği çerçevesinde, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Rusça ders kitaplarının içeriğini Ermeni standartlarına uygun olarak geliştirmek, öğretmen yetiştirme programı ve eğitim kursları düzenlemek için gerekli yardımı almayı beklemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu