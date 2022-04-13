‘Oruç Dönemi Çarşamba Yemekleri’ Cemaati Bir Araya Getiriyor

Hatay’da Antakyalı Hristiyanlar, Paskalya Oruç Devresi boyunca her Çarşamba kilise salonunda bir araya gelerek, hep birlikte “Oruç Yemeği” yiyorlar. Cemaat üyeleri her hafta bir araya gelerek Paskalya (Doğuş) Bayramı’nın coşkusuna da hazırlanıyorlar.

Paskalya oruç devresinde geleneksel olarak düzenlenen Paskalya Perhiz Yemekleri, bu yıl da Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştiriliyor. Cemaat üyeleri, perhize uygun zeytinyağlı olarak yapılan yemekleri güzel bir paylaşım örneği ile hep bir arada yiyorlar.

Kilise Pederleri Dimitri Doğum ile Can Dellüler’in duası ve takdisleriyle başlayan oruç yemeğinde, cemaat üyeleri zeytinyağlı olarak yapılan yemeklerden alarak, hep birlikte yemek yemenin keyfine varıyor.

Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Bertogli’nin de hazır bulunduğu, yöreye özgü yiyeceklerin yapıldığı ve paylaşıldığı etkinlik süresince kilise salonunda bir araya gelen Antakyalı Ortodokslar, güzel bir bağlılık örneği sergiliyorlar. Antakyalı cemaat üyeleri, yaklaşık 5 haftalık oruç dönemi ile kendilerini Paskalya Bayramının coşkusuna hazırlıyorlar.

Ortodoks Kiliselerinde oruç dönemi boyunca ayrıca Çarşamba ve Cuma günlerinde; “Önceden Kutsanmış Gizemler (Projiezmeni) Ayini” ile “Meryem Ana’ya Övgü” Duaları (El-Medeyih) da gerçekleştirilir. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/oruc-donemi-carsamba-yemekleri-cemaati-bir-araya-getiriyor/