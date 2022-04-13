Macron, Ermeni toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde, Ermeni toplumu temsilcilerinin yeniden cumhurbaşkanlığına aday olan Emmanuel Macron ile görüşmesi planlanıyor.

Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) Bürosu üyesi Murad Papazyan Armenpress’e verdiği demeçte, Emanuel Macron’un önümüzdeki beş yıl boyunca önerilerini Ermeni toplumuna sunmasının beklendiğini kaydetti.

“Emanuel Macron ile temaslarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin 24 Nisan’daki yıllık yemeğinde her zaman hazır bulunur. Kendisi, ekibi ve bakanlarıyla yıl boyunca toplantılar yapılıyor. Şikayetimiz olsa bile, örneğin Fransa’nın Azerbaycan’a silah sattığını 44 gün savaşla bağlantılı olarak kamuoyuna sunuyoruz. Kınadık, Başkan Macron ile konuştuk. Fransa’nın bir eşbaşkan ülke olarak AGİT Minsk Grubu’ndaki varlığının önemli olduğu hatırlatılmalıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/13/Macron-Ermeni-Fransa/229026