Karabağ’a giriş gerilimi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Rus barışı koruma birliğinin askerlerinin, Ermenistan Parlamentosu’ndan bir grup milletvekilinin Dağlık Karabağ’a girmesine izin vermemesini eleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahsi geçen eylem, Dağlık Karabağ’ın Laçın koridoru üzerinden Ermenistan ile kesintisiz bağlantısı öngörülen 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklama ile çelişmektedir.”

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Yardımcısı İşkhan Sağatelyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ermenistan Parlamentosu’nun muhalif milletvekillerinin Karabağ’a girmelerine izin verilmediğini duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da parlamentoda yaptığı konuşmada 12 Nisan’da Ermenistan Parlamentosu bir grup miletvekilinin Dağlık Karabağ’a girişinin engelenmesi olayına değindi.

Başbakan Paşinyan olayın kafa karışıklığına neden olduğunu kaydett ve şöyle devam etti:

“Neden kafa karıştırıyor, çünkü bu yaklaşım Laçin koridorunun Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantının sağlanmasını öngören 9 Kasım üçlü açıklamasının hükmüyle çelişiyor. Bu arada koridorda özellikle parlamento milletvekillerinin hareketini yasaklamak veya engellemek için herhangi bir denetim fonksiyonunun olmadığını söylemek istiyorum, çünkü bu Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlamak içindir.”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, parlamentoda düzenlenen oturumda, Ermeni milletvekillerinin Karabağ’ı ziyaret etmesinin, Azerbaycan’ın provokasyonlarından kaçınmak için Rus Barış Güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.

Agos