İsrail’de 1915 anma gecesi

İsrail’in birçok şehrinde Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanan etkinlikler düzenlenecek

Ermeni toplumunun inisiyatifiyle, 22 Nisan’da Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği önünde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanmış bir protesto mitingi düzenlenecek.

İsrail’deki “Noyan Tapan” Ermeni Kültür Merkezi’nin basın sekreteri Mendel Korsunski, bu konuda NEWS.am’e bilgi verdi ve etkinliği başlatanın Hayfa Ermeni cemaati olduğunu kaydetti.

Korsunski’ye göre, Ermeni “Nairi” ve “Noyan Tapan” örgütlerinin desteğiyle Petah Tikva’da trajik yıla ithafen bir anma gecesi düzenlenecek.

Petah Tikva belediyesi ilk kez anma gecesinin organizasyonuna katılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu