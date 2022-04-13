Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

11 Nisan’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Taraflar görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlar iki ülkenin sınırlarının çizilmesi ve belirlenmesi, güvenlik komisyonunun kurulması, barış görüşmelerine hazırlık ve insani meseleler konularında görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Parlamentosundaki oturum sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinin sır olmadığını ifade eden Mirzoyan telefon görüşmesinin Azerbaycan tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirtti.

Mirzoyan’ın sözlerine göre telefon görüşmesi sırasında iki ülke liderleri arasında Brüksel’deki görüşmesi sıasında ve genel olarak son bir yıl içerisinde ele alınan konulara değinildi. Bu konular arasında sınır belirleme komisyonu kurma mekanizmalarının yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak bir barış anlaşması üzerinde müzakerelerin başlatılması yer alıyordu.

Ararat Mirzoyan Ermenistan’ın, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının arabuluculuğunda barış müzakerelerini başlatma önerisinden çekilip çekilmediği sorusuna cevap olarak

“AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı konusundaki fikirlerimiz tamamen geçerliliğini koruyor. Dağlık Karabağ sorununun çözümünü AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı boyutunda görüyoruz.” ifadelerini kullandı

“Yapıcı bir görüşme oldu”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin müzakerelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

Gazetecilerin sorularına cevaben Bayramov, “Genel olarak, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile müzakereler yapıcıydı. Aynı zamanda, ikili ilişkilerin normalleşme süreci elbette zaman ve gelecek adımlar gerektirir” ifadelerini kullandı.

7 Nisan Perşembe günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Brüksel’de biraraya gelmişti.

Görüşmede varılan mutabakata göre 26 Kasım 2012’de Soçi’de varılan anlaşma uyarınca, Nisan ayı sonuna kadar, Ermenistan ve Azerbaycan devlet sınırının belirlenmesi için ikili bir komisyon kurulacak ve bu komisyon, sınır boyunca güvenlik ve istikrar sağlama konularını ele almakla yetkilendirilecek.

Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlarına iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin hazırlıklarına başlama talimatı verdi.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasında özellikle Güney Kafkasya’da iletişim ve iletişim altyapısının restorasyonunu da görüştüler.

Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüşmeyi “somut ve verimli bir akşam” olarak nitelendirdi.

(Ajanslar, Ermenihaber.am)

Agos