Ermeni yapımı uzaktan kumandalı savaş aracı, savaş alanında askerin yerini alabilir

Ermeni mühendisler tarafından oluşturulan makine, askeri operasyonlar sırasında bir askerin yerini alabilir. “Isatek Robotics” şirketinin kurucusu Vahan İsajanyan’a göre, “Scorpion” cihazı bir insan boyunda, bir askerin yaptığını yapabilir, yani savaşabilir.

Kurucular tarafından “robot-asker” olarak adlandırılan makine, 2017’den beri hazır, ancak henüz test aşamasında ve seri üretimine girmedi.

Ermenistan Politeknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ordudan dönen İsajanyan ve kardeşi, 2000’li yıllarda ağırlıklı olarak kumandalı kapılar ve uzaktan kumandalı başka ürünler de üreten mühendislik şirketi açtılar.

İsajanyan, uzaktan kumandalı askeri aracın son modelinden ve uzaktan kumandalı taşıma kanyonundan bahsetti. Bu araç tehlikeli bölgelerde kargo taşımak, yaralıları cepheden tahliye etmek için tasarlanmış bir araçtır.

Uzaktan kumandalı robot asker “Akrep” bir insan boyunda, 400 kg ağırlığında ve bir askerin savaş alanında yapabileceği her şeyi yapabilir. Tam anlamıyla savaşabilir.

İsajanyan’ın sözlerine göre bu robotun Amerikan ve Rus versiyonları var fakat onların çok eksiği var. Rus ve Amerikan versiyonlarında cihazın bir panel tarafından uzaktan kontrol edildiğini, Ermeni versiyonunda , ise VR gözlüklü bir panel tarafından yönetildiğini vurguladı. Operatör gözlüklerini takar ve kendisini savaş alanında gibi hisseder.

Ermeni yapımı ropbotlar bir tüfek mermisinden zarar görmez. Eğer Rus ve Amerikan versiyonlarının savunabilme oranı yüzde 30-60 oranındaysa, Ermeni yapımı robotların savunabilme oranı yüzde 90’dır. Makine ayrıca ısıya dayanıklı, özel ısıya dayanıklı boya ile boyanmıştır. 1 metre derinliğe kadar suyun içinden çıkabilir.

ERMENİ HABER AJANSI