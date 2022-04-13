Ermeni ürünlerine özel logo

Ermeni ürünleri özel logo ile satışa sunulacak

Ekonomi Bakanlığı, Ermeni ürünlerini desteklemek ve halka tanıtmak için, tüm Ermeni ürünlerine yeni ayırt edici logolar yerleştirerek bir bilinçlendirme kampanyası yürütüyor.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı basın sekreteri Gayane Antonyan, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’nın 2021 yılında Ermeni üretimi hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan “Made in Armenia” projesini başlattığını belirtti.

“Bence hepimiz bir fikir etrafında birleşmeliyiz, güçlü bir devlet istikrarlı, güçlü bir ekonomiye dayanır, gelişmiş ekonomi ise yerel üretime dayanır”,- dedi Gayane Antonyan.

Ermenistan Kamu Radyosu