Ceyhun Bayramov: “Ermenistan Dışişleri Bakanı ile müzakereler yapıcıydı”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin müzakerelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

Gazetecilerin sorularına cevaben Bayramov, “Genel olarak, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile müzakereler (telefon görüşmesi sırasında) yapıcıydı. Aynı zamanda, ikili ilişkilerin normalleşme süreci elbette zaman ve gelecek adımlar gerektirir” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 11 Nisan’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’lı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Bakanlar, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının çizilmesi ve belirlenmesi güvenlik komisyonunun kurulması, barış görüşmelerine hazırlık ve insani meseleler konularında görüş alışverişinde bulundular.

ERMENİ HABER AJANSI