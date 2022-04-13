Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı?

Cem Özer 2. Sayfa magazin programının 13 Nisan Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen bölümünde magazin gündemini değerlendirip özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü isim gündem oldu. Peki Cem Özer kimdir? 2. Sayfa konuğu Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı? Kaç defa evlendi?

Cem Özer, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’in sorularını cevaplayıp magazin gündemini yorumladı.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959 yılında Kahramanmaraş da dünyaya gelmiştir. Annesi ermeni kökenli, babası ise Çerkez kökenlidir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde başlayan sanatçı Özer, eğitimini yarıda bırakarak farklı topluluklar ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aynı zamanda sunucu ve yazarlık yapmış ünlü sanatçı ‘Laf lafı açıyor’ isimli televizyon programı ile tanınmıştır. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez televizyona çıkartmıştır. Cem Özer, kariyer hayatına çeşitli film ve dizilerde de rol alarak devam etmiştir. Toplamda beş kez evlenen Özer’in bir kızı ve bir oğlu vardır. 1976 yılında yazdığı film senaryosu ‘Yirmidört saat’ sanatçının ilk eseridir. Günümüzde izlenen ve izlenmiş olan Payitaht Abdülhamit, Tatlı Şeyler, O Hayat Benim gibi pek çok eserde rol almıştır.

2. SAYFA KONUĞU CEM ÖZER VE NURGÜL YEŞİLÇAY NE ZAMAN BOŞANDI?

Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay 2004 senesinde evlendi. Çift, 2010 yılında boşandı. Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay’ın Osman Nejat Özer adını vermiş oldukları 1 çocuğu vardır.

CEM ÖZER KAÇ KERE EVLENDİ?

Cem Özer, 1989–1991 yılları arasında Selin Dilmen ile evliydi.

1994–1999 yılları arasında ise Esin Maraşlıoğlu ile evliydi.

Ünlü oyuncu Cem Özer 2004–2010 yılları arasında da Nurgül Yeşilçay ile evli kalmıştır.

Cem Özer, 2017’de Pınar Dura ile evlenmiştir.

Kaynak: Haber Global

https://haberglobal.com.tr/son-dakika/cem-ozer-kimdir-2-sayfa-konugu-cem-ozer-ve-nurgul-yesilcay-ne-zaman-bosandi-171080