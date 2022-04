Abdülhamit’in Elması Beckham’ların düğününde

Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı ultra-zengin bir ailenin kızı olan Nicola Peltz önceki gün Florida’da evlendiler. Düğün, maliyeti ve detaylarıyla magazin dünyasını meşgul etmeye devam ederken, bir detay dikkat çekti.

Elif Akyol

Nicola Peltz’in annesinin boynundaki kolyenin ucundaki damla kesim elmasın bilinen en eski sahibi bir Osmanlı Padişahı. Dünyaca ünlü bu elmasın adı Star of the East yani Doğunun Yıldızı. Bu tabir aynı zamanda İncil’de Hz. İsa için de kullanılıyor.

1900lerin başında Pierre Cartier (Cartier’nin kurucusu), 2. Abdülhamit’ten satın aldığı bu mücevheri, daha sonra ünlü Hope elmasıyla birlikte Amerikan maden zengini Evalyn Walsh’a satmış.

Yaklaşık 350 milyon dolar değer biçilen 45 karatlık Hope Elması ile Star of the East’in birlikte kullanıldığı kolyenin fotoğrafı.

Gelinin annesi Claudia Peltz’in boynundaki Star of the East elmasının rengi D, berraklığı ise VS2. Yaklaşık 95 karatlık elması Evalyn Walsh’ın ölümünden sonra Harry Winston satın almış. 1978’de New York MET Müzesi’nde sergilenmiş.

Star of the East elmasının Abdülhamit’in koleksiyonunda iken çekilmiş fotoğrafı. Altıgen bir zümrüt ve incilerle.

Bu ünlü elmasın Abdülhamit’e nasıl ulaştığı konusunda kesin bir bilgi yok, fakat Hindistan’dan geldiği tahmin ediliyor. Elmas, Abdülhamit’ten sonra pek çok kez el değiştirmiş, bu paha biçilmez mücevherin ünlü sahipleri arasında Mısır Kralı Faruk da var. Son yıllarda ise kimde ve nerede olduğu kamuoyuna açıklanmıyordu; müzayedelerde ismi açıklanmayan kişilerce çokça kez alınıp satıldı.

Dünyanın en ünlü elmaslarından Star of the East, bu ultra-zengin/ünlü düğünü vesilesiyle tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.

