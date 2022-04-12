Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlenen Beckham çiftinin oğlu eşinin soyadını aldı

23 yaşındaki Brooklyn Beckham, 27 yaşındaki aktris Nicola Peltz ile Florida Palm Beach’te, Peltz’in babasının okyanus manzaralı malikanesinde evlendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın en büyük oğlu Brooklyn, cumartesi günü ABD’de görkemli bir Yahudi töreniyle dünya evine girdi.

23 yaşındaki Brooklyn Beckham, 27 yaşındaki aktris Nicola Peltz ile Florida Palm Beach’te, Peltz’in babasının okyanus manzaralı malikanesinde lüks bir törenle evlendi. Bir haham tarafından kıyılan törende Beckham’ın Talit taktığı ve geleneksel Yahudi düğünlerinde olduğu gibi bardak kırdığı görüldü.

Malikanenin 1987 yılında Peltz tarafından 13,5 milyon dolara satın alındığı ve şu anda yaklaşık 103 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Basında çıkan haberlere göre, düğünün 4 milyon sterline mal olduğu açıklandı.

Peltz ailesinin net değeri 1,7 milyar dolar olarak tahmin edilen serveti, Beckham ailesinin 494 milyon dolarlık servetini gölgede bırakıyor.

Eşinin soyadını aldı

Nicola Peltz 2010’da ‘Avatar: Son Hava Bükücü’ filmindeki Katara rolüyle ün kazanmıştı. Peltz ayrıca dünyaca ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un ‘Psycho’ filminin öncesini anlatan ‘Bates Motel’ dizisinde ve ‘Transformers: Age of Extinction’ filminde rol almıştı.

Yahudi iş insanı ve milyarder Nelson Peltz’in kızı Nicola Peltz, Yahudi gelenekleriyle büyüdü. Beckham’ın da baba tarafından Yahudi kökleri bulunuyor.

Brooklyn Beckham evlendikten sonra eşinin soyadını aldı.

Şalom

Independent Turkce