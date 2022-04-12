Türk okullarından mezun Ganalılar, ramazanda yatılı okullardaki Müslüman öğrencilere destek oluyor

Türk okullarından mezun Ganalılar, kurdukları dernekle ramazan ayında yatılı okullarda zor durumdaki Müslüman öğrencilere yardım ediyor.

Adam Abu-bashal

bn Haldun Üniversitesinden mezun olan Abdullai Mohammed, Musah Mohammed ve Murtala Mustapha Baba, kurdukları “Birlik Charity Foundation” adlı dernekle, Türkiye’de öğrendikleri yardımlaşma kültürünü örnek alarak Gana’daki öğrencilere destek oluyor.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Gana’da yatılı okullarda kalan Müslüman öğrenciler, imkansızlık nedeniyle ramazan ayında iftar ve sahurlarda zorluk yaşıyor.

Derneğin kurucularından Abdullai Mohammed, AA muhabirine, derneğin geçen sene ramazandan önce kurulduğunu anlattı.

Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkesinde bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Mohammed, “Arkadaşlarımla ‘Türkiye’de öğrendiğimiz yardımlaşmayı neden Gana’daki toplulukla paylaşmayalım’ diye düşündük. Türkiye’de yaşadık ve yardımlaşmanın nasıl yapıldığını gördük.” ifadesini kullandı.

Mohammed, geçen sene farklı okullardaki öğrencilere yardım ettiklerini, bu sene de öğrenciler dışında ihtiyaç sahibi ailelere de yardım etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Yatılı okullarda ramazan ayında Müslüman öğrencilerin ne kadar zorlandığını biliyoruz. O yüzden bu mübarek ayda yatılı okullardaki Müslüman öğrencilerin sahur ve iftarlarına katkı sağlamak istedik. Az da olsa ramazan bereketini onlarla paylaşmak istedik.” dedi.

Yardımlar ramazandan sonra da sürecek

Yardım kampanyası kapsamında bir su kuyusu açtıklarını vurgulayan Mohammed, Gana’daki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Türk halkının da katkı sağladığını ifade etti.

Mohammed, ramazandan sonra da yardımları sürdürmeyi planladıklarını, zor koşullardaki Müslüman öğrencilere yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kurban Bayramı’nda da sadece öğrencileri değil ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten Mohammed, bu yardımın gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Türk hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

AA