Şanlıurfa’daki Fırfırlı Camii bin yıldır ayakta

Şanlıurfa’da bulunan ve üzerindeki rüzgargülü dolayısıyla Fırfırlı Camii adıyla anılan Hz. İyad Bin Ganem Camii, bin yıldır varlığını muhafaza ediyor.

Fırfırlı Camii olarak bilinen Hz. İyad Bin GanemCamii, 12. yüzyılda kilise olarak inşa edildi.

Daha sonra yıkılan yapı, 1865 yılında Sultan I. Abdulaziz fermanı ile yeniden yapıldı.

Şanlıurfa Vali Fuat Bey Caddesi’nde (Büyükyol) bulunan yapı, kayıtlarda “Oniki Havari Kilisesi” olarak da geçiyor.

1930 yılından sonra bir süre cezaevi olarak kullanılan yapı, 1956 yılında kiliseden camiye dönüştürülüyor.

Yapı cami olarak ibadete açıkdıktan sonra üzerinde bulunan rüzgargülü nedeniyle “Fırfırlı Camii” olarak anılmaya başlıyor.

Fırfırlı Camii, zengin taş süsleme ve işçilik bakımından bölgede en dikkat çeken sanatsal yapılar arasında yer alıyor.

Hz. İyad Bin Ganem Camii

Halk arasında “Fırfırlı Camii” olarak bilinen yapıya Şanlıurfa’yı fetheden komutan Hz. İyad Bin Ganem’in ismi veriliyor ve Hz. İyad Bin Ganem Camii olarak anılmaya başlıyor.

Hz. İyad Bin Ganem Camii İmam Hatibi Ahmet Rufai, “Cami tarih boyunca kilise, cezaevi, ambar, hanolarak kullanılmış. En son camilerin satıldığı dönemde, bir molla efendi satın alıp burayı camiye dönüştürmüş. Caminin hemen yanında rahip evi yer alıyor. Burası daha sonra Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış ve şuanda da nezaretimizde medrese olarak kullanılıyor.” dedi.

Camiyi her yıl yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi ziyaret ediyor.KAYNAK: DİYANET HABER

https://www.diyanethaber.com.tr/sanliurfa-muftulugu/sanliurfa-daki-firfirli-camii-bin-yildir-ayakta-h23730.html