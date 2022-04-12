Musk Factor ekibinden, Moon Knight dizisine oy vermeye çağrısı! Dizide Ermeni Soykırımı anılıyor

Marvel’ın merakla beklenen yeni harika kahraman dizisi Moon Knight 10 Nisan’da yayımlandı. Birinci kısmıyla tüm izleyenlerin beğenisini toplayan dizi, Türkiye’deyse bir tartışma yarattı. Dizinin bir sahnesi, Ermeni Soykırımı’nı anıyor.

Dizinin baş karakteri Steven Grant, birinci kısmın sonlarına gerçekleştirdiği diyalogda Ermeni Soykırımı’nın ismi geçiyor. Pek çok Türk izleyenin yansısını çeken bu durumun ardındansa izleyiciler, Moon Knight’a yönelik yansılarını göstermek üzere bir kampanya başlattı.

Bölümde Ermeni Soykırımının adı anılmadan önce dizinin IMDB’deki reytingi daha yüksekti, şu anda düştü ve 10 üzerinden 7.7 puan oldu. Bunun nedeni, siteye giren ve diziye bir puan veren Türk kullanıcılardı.

Musk Factor’un Genel Yönetmeni Rafayel Tadevosyan, “Marvel’ın Ermeni Soykırımı’nı resmen kabul etmesi sevindirici. Ancak IMDB’de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, çünkü gerçekten harika bir dizi – Oscar Isaac’in başrolde olduğu harika oyunculukla karşı karşıyayız. Musk Factor, Oscar Isaac’i tasvir eden bir illüstrasyon yayınladı ve onu diziye oy vermeye ve Oscar Isaac’i mutlu etmeye yardımcı olmak için Moon Knight reytingini geri yüklemeye çağırdı.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Oscar Isaac, Ermeni Soykırımı hakkındaki ‘The Promise’ filminde de rol almıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu