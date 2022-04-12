Medeniyetler Korosu’nda baba ve kızı aynı sahnede

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu’nun koristi Hamza Şahin ve kızı Aslıhan Türkü Şahin, farklı dillerde şarkı, türkü ve ilahiyi aynı sahnede birlikte seslendiriyor.

Cem Genco

Hatay’da muhasebecilik yapan ve Türkü tutkusunu kızının isminde de yaşatan 47 yaşındaki Hamza Şahin ile müzik öğretmeni kızı 26 yaşındaki Aslıhan Türkü Şahin’in sanat tutkusu, onları imamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koroda bir araya getirdi.

Medeniyetler Korosu üyelerinden baba ve kızı, yaklaşık 7 aydır aynı sahnede Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere çok sayıda dilden şarkı, türkü ve ilahiyi birlikte söylüyor.

Müziğe gönül veren baba Hamza Şahin ile kızı Aslıhan Türkü Şahin, kentte yaklaşık üç yıl önce başlatılan cumartesi konserleri kapsamında Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatıyor.

“Kızımla aynı sahnede olmak çok anlamlı”

Hamza Şahin, AA muhabirine, kızının sayesinde koroya katıldığını söyledi.

Medeniyetler Korosu ile kentin en iyi şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

“Hatay medeniyetler şehridir. Düşünebiliyor musunuz, sağınızda solunuzda farklı dinlerden, dillerden ve farklı kültürlerden komşularınız, akrabalarınız ve dostlarınız ile hep birlikte bir aradasınız. Ben şu an bunu koro içerisinde yaşıyorum. Beni koroda en çok mutlu eden şey kızımın, yani çekirdek ailemin burada olmasıdır. Bundan dolayı hem mutluluk hem de gurur duyuyorum. Kızımla aynı sahnede yer almayı anlatmak oldukça zor, o kadar güzel ki bu duygu ve mutluluğu izah etmek çok zor. Kızımla aynı sahnede olmak çok anlamlı.”

Yaklaşık 25 yıldır muhasebecilik yaptığını aktaran Şahin, gücünün yettiğince kızıyla aynı sahnede olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

“Babam beni türkülerle büyüttü”

Aslıhan Türkü Şahin de her dilden şarkı ve ilahiler seslendirdiklerini aktararak, “Koroyu uzun yıllardır takip ediyorum. Müzik öğretmenliği öğrenimim için il dışına çıktım ancak aklım onlardaydı. Hatay’a kesin dönüş yaptığımda ‘Ben de koroda yer alacağım’ dedim ve 7 aydır korist olarak babamla aynı sahnedeyiz.” ifadesini kullandı.

Koronun oldukça güzel mesajlar verdiğini belirten Aslıhan Türkü Şahin, şunları kaydetti:

“Koroya girmeyi çok istiyordum. Malum, adım Türkü. Babam beni türkülerle büyüttü. Kendisinin daha önce bir sahne yaşantısı vardı. Koroda yer almamız ikimiz için de güzel bir anı oldu. Babam ısrarlarıma dayanamayarak koroda olmayı kabul etti ve şu an birlikte aynı sahneyi paylaşıyoruz. Tüm akrabalarımız ve çevremizdeki komşularımız babamın sesini çok beğeniyorlar. İnşallah uzun yıllar babamla aynı sahnede görev almaya devam ederiz. Onunla birlikte sahne performansı sergilemek oldukça keyifli oluyor.”

AA