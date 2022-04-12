Mardin’deki Süryani köyünde ağaç kesimine tepki

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı ve Süryani köyü olarak bilinen Bethkustan’da, ağaçların kesilmesi tepki yarattı.. Köyde yaşayan Süryanilerin ağaç kesimiyle birlikte geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri de olumsuz etkileniyor. Bir grup Süryani Tarım ve Orman Bakanlığı’na mektup yazdı.

Köy halkının bildirdiğine göre ağaç kesimi 5 Mart tarihinde başladı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Süryaniler Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Mardin Valililği’ne mektup yazdı.

Yazıda ağaç kesiminin köy sakinlerine zarar verdiğini tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Süryanilerin yetkililere bulunduğu çağrı şu şekilde:

“Bizler aslen Mardin ili Midyat ilçesi Bethkustan köyü ile Karagöl Mezrası sakinleriyiz. Yurtdışında yaşamaktayız. Akrabalarımız ve yakınlarımız bu yerleşim yerlerinde yüzyıllardır yaşamakta ve bizler de senenin belli dönemlerinde köylerimize gelmekteyiz. Köyümüz orman köyü olup hayvancılık ve tarım ve ziraat ile sakinler hayatını idame etmektedir. 05/03/2022 tarihinden bu yana köylülerin rızası dışında devam etmekte olan Midyat Orman Şefliği çalışmaları kapsamında köyümüzün orman bütünlüğünü bozacak şekilde tarıma zarar verecek şekilde orman ağaçlarımız kesilmektedir. Bu durum az sayıda kalmış köy sakinlerimizi manevi olarak olumsuz etkilemektedir. Çalışmalarda kesilen bu ağaçların köy sakinlerine ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesini bir an önce kesime son verilmesini istemekteyiz. Yine ağaçların kesilmesi bize ve köy sakinlerine zarar vermekte olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın geçim ekonomisine de olumsuz sirayet etmektedir. Ağaçların, orman bütünlüğünün koşulları ve şartları oluşmadan kesilmesi ayrıca doğa bütünlüğüne de kaçınılmaz olarak zarar vermektedir. Bizler yetkili makamların bu duruma son vermesi için gerekli işlemlerin yapması ile bu işleri orman mevzuatına aykırı olarak yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep eder. Gereğini arz ve talep ederiz.”

Bethkustan köyünde doğan ve İsveç’te yaşamını sürdüren Gabriel Ağırman, olayı yakından takip ediyor. Agos’a bilgi veren Ağırman, ağaç kesiminin yeni olduğunu, konuyla ilgili Valilik ile daha önce temas kurulduğunu fakat herhangi bir sonuç alınamadığını söyledi.

Köyde yaşayan Süryani ailelerin olduğunu belirten Ağırman, ağaçların kesilmesiyle birlikte hayvancılığın da etkileneceğini ve insanların hayatlarını devam ettirmekte zorlanacağını ifade etti.

Köy sakinlerinden bilgiler alan Ağırman, Bethkustan’ın dışında başka bir köyde ağaç kesiminin yaşanmadığının altını çizerken, köylülerin yetkililere ulaştığını, yetkililerin ağaç kesiminin askeriyenin bilgisi dahilinde olduğu bilgisini aldığını aktardı.

Gabriel Ağırman, “Köylülerin morali sıfır. Ağaç kesiminin kısa sürede etkisi oldu. Bahar geliyor, kuşların üreme zamanı. Ağaç kesimiyle birlikte hayvanların otlatma süreleri de daraldı. Bunun ekolojik olarak etkisi olumsuz yönde oluyor. Köyde yaşayan Süryani sayısı az, güçleri bize yettiği için bizi eziyorlar” dedi.

Agos