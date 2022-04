2019’da Müslüman olan Polonyalı genç Julia, dinini rahat yaşayabilmek için İstanbul’a geldi ve adını Sena olarak değiştirdi. “Benim Adım Sena” isimli bir kitap yazan Sena Yamanoğlu’nu bu kez yazar olarak dinledik. Kendi hikayesiyle barışmak için kitap yazdığını söyleyen Sena, “Kitaptan sonra fark ettim ki bunları yaşamasaydım Müslüman olmaz, bir dine inanmaya gerek bile duymazdım” dedi. Julia, 2000 yılında Polonya’nın Sczecin şehrinde dünyaya geldi. Ateist bir ailenin tek çocuğu olan Julia, ailesinin yaşadığı sorunların arasında kaldığı bir dönemde İslamiyetle tanıştı. Müslüman olunca Sena ismini alan ve ülkemize gelmeyi tercih eden genç kız, daha sonra milli karatecimiz Alparslan Yamanoğlu ile evlendi. Çoğunuzun tanıdığı, hayat hikayesine aşina olduğu Sena geçtiğimiz ay Nesil Yayınlarından “Benim Adım Sena” isimli bir kitap çıkardı. Sena’yı bu kez yazar olarak dinledik, kitabına ilişkin merak ettiğimiz soruları sorduk. Yazar, kitabı yazma nedenini şöyle özetliyor: “Hem insanlara faydalı olmak hem kendi hikayemle barışmak için yazdım.” – Kitap fikri nasıl oluştu? Bekir Develi’nin programına çıktıktan sonra gündeme gelmişti. Bekir abi ‘Senin hayatından roman bile çıkar’ diye bir cümle kurmuştu. Daha sonra Nesil Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Duman’la tanıştık. Yaşadıklarımı kitapta anlatalım dedik. Çünkü insanların her birine farklı mecralardan ulaşıyorsunuz. Kimisi Instagram’da takılıyor, kimisi sadece kitap okuyor. Ve öyle bir kitap olmalıydı ki insanlar, kapağını görünce ve okuyunca sıkılmasın. İlk zamanlar kitabın adını ‘Allah bana yeter’ koymayı düşünüyorduk. Amacımızdan uzaklaşırız diye ‘Benim adım Sena’ dedik. Romanı hem insanlara faydalı olmak hem kendi hikayemle barışmak için yazdım. Benim için yeni bir başlangıçtı aslında. Yazana kadar yaşamımdan hep kaçıyordum. REKLAM – Sizi kaçmaktan yazmaya yönelten şey neydi? Kaçışımı kabul ettim. Kitabı yazarken ister istemez geçmişe gitmek, o anları tekrar yaşamak zorunda kaldım. Küçüklüğümde hep ‘Bu hayat neden bana geldi’, ‘Neden hayatım bu şekildeydi’, ‘neden mutlu bir ailem yok’ diye sorular sorardım. Kitaptan sonra fark ettim ki bunları yaşamasaydım Müslüman olmaz, araştırmaya, bir dine inanmaya gerek bile duymazdım. Diğer dillere çevrilmesini çok isterim – Kitapla amaçladığınız neydi, gerçekleşti mi? Kitap çıkalı yaklaşık bir ay oldu, zaman içinde kendinden emin olmayan insanların ne kadar çok olduğunu gördüm. Kitabı okuyanlar belki o insanlara hediye eder de bir tohum atmış oluruz. Amacım daha çok kalbe dokunmaktı. Yeni hayalim ise kitabın başka dillere çevrilmesi. Avrupa’da benim başım dan geçenleri yaşayan o kadar çok insan çok var ki. Hikayemi okuyup da İslam’ı seçmeyen insan varsa bu kitabı okuduktan sonra belki cesaret bulur. – Geri bildirimler nasıl, yapmak istediğiniz şey insanlara ulaşmış mı? Geri dönüşler çok güzeldi. Roman, her insana bulmak istediği şeyi vermiş. Mesela birisi yazmış, annelik duygum arttı diye. Ya da çocukların annesine şefkati uyanmış. Hidayet hakkında yazanlar da var. Anlatmak istediğim anlaşılmış. FOTOĞRAF 9 Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi. Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. \”Daria\” idi \”Derya\” oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdı

Müslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti. Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi. Savaş için çok üzgünüm

Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi. Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu Gezmek için gittiği tarihi kent İznik’te Ayasofya Camii’nde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Film İslam’a aykırı olmamalı – Romanda geçen Naime anne gerçek mi? Her romanda biraz gerçek biraz da kurgu vardır. Böyle birisi vardı ama Naime anne miydi bu sorunun net bir cevabı yok. Naime anne okuyucu için yapılmış, okuyucunun merak ettiği soruları onun üzerinden sorabileceği bir karakter. – Devam kitapları gelecek mi? Bu kitabı Türk olmamama rağmen yaklaşık 4-5 ayda yazdık. Editörler, Fatih abi çok destek oldu. Devam kitapları da düşünüyorum. Bu hidayet öyküsünü bir çocuk kitabına dönüştürme niyetim var. – Hayatınızı film yapmak isteyenler oldu mu? Ya da siz ister misiniz? Çok isterim. Her mecrada deneyim edinmek isterim. Çünkü herkese farklı şeyler hitap ediyor, farklı yerden yakalıyorsunuz. Mesela bu röportajımızı, internetle alakalı olmayan biri sadece gazeteden görecek belki. Film kolay bir iş değil. Oyuncular ve diğer her şey İslam’a aykırı olmayan şekilde gerçekleşmeli. Hikâyeme zarar vermeyecek kişiler rol almalı. Bir teklif gelirse değerlendiririz. Ama kesin yapalım, hemen yapalım diye bir düşüncemiz yok. Yeni Şafak