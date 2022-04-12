Gladbach forması giyen Kramer’den ilginç benzetme: “Messi’ye karşı oynamak Papa’yla tanışmak gibi”

Tolga İnan

İki oyuncu 2014 Dünya Kupası finali de dahil olmak üzere toplam üç kez karşı karşıya geldi.

Christoph Kramer, Lionel Messi’yle karşı karşıya gelme deneyimini Hristiyan dünyasının dini lideri Papa’yla tanışmaya benzetti.

Ballon d’Or ödülünü yedi kez kazanan ve futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Messi’ye karşı oynamak birçok futbolcu için unutulmaz bir anı.

Gladbach’ın orta saha oyuncusu Kramer için de durum farklı değil. Messi’yle futbolun en büyük sahnesinde karşılaşan Kramer, Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası’nın finalinde Arjantinliye rakip olmuştu

https://www.goal.com/tr/haber/gladbach-formasi-giyen-kramer-den-ilginc-benzetme-messi-ye-karsi-/blt2eb356e9639ea35a