Ermenistan, mahkum sayısının en az olduğu ülkelerden biridir

Ermenistan, Almanya, Hollanda ve İsviçre ile birlikte en az mahkum sayısına sahip ülkelerden biridir. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan 2021 yıllık ceza istatistiklerinde yer alan rapor verilerine göre Ermenistan’da hapis cezası diğer Avrupa Konseyi ülkelerine göre %11 azaldı (2018’de 3536 kişi, 2019 – 2266 kişi, 2020’de – 2221 kişi, raporlama döneminde ise – 1976 kişi cezavlerinde bulunmaktaydı).

Raporda ayrıca 2011 ve 2021 yılları arasında bir karşılaştırma yapılmış ve Ermenistan’ın 2011 yılına kıyasla cezaevi nüfusunda %52’lik bir azalma kaydettiği ve karşılaştırma tablosundaki en iyi üçüncü sonuç oldu.

Aynı rapora göre, Ermenistan şu anda Almanya, Hollanda ve İsviçre ile kıyaslandığında 100.000 kişi başına en düşük hapsedilme oranlarına sahip ülkelerden biri.

Açıklamada, “2021’de Ermenistan’daki kadın mahkûmların sayısı toplam oranın %2.3’ü kadardı, bu da Avrupa ortalamasının çok altında” ifadeleri de yer aldı.

Kaynağa göre Ermenistan’la ilgili bir diğer olumlu gösterge ise 100 kişilik cezaevi nüfus yoğunluğuyla Ermenistan’ın endeksi en düşük – 36.8 kişi – ülkeler arasında yer alması. Bu, Avrupa ortalamasından (102 kişi) neredeyse üç kat daha azdır. Bu gösterge ile Ermenistan, sıralamada sadece bir ülkenin gerisindedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/12/Ermenistan-mahkum-say%C4%B1s%C4%B1/228910