Çerkesler kimdir, Çerkesce nedir | Sadece Adigece konuşulacak

Haklar ve İnançlar Meclisi, bu akşam sadece Adigece konuşulacak çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor.

Haklar ve İnançlar Meclisi, bu akşam saat 21.00’de sadece Adığebze (Adigece) konuşulacak çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor.

“Anlamasanız da bağlanmanız, bize ve sonrasında program yapacak diğer anadillere cesaret verecektir” denilen etkinlikte konuşmacı olarak Jineps gazetesi Yayın Kurulundan Erdoğan Yılmaz ve Jineps’te Kayseri’nin Uzunyayla bölgesindeki Çerkes köylerinin tarihçelerini anadilinde yazan Cevdet Uğurtepe yer alıyor.

Erdoğan Yılmaz etkinlik ile ilgili olarak şunları söylüyor:

“Bu etkinliğin esas amacı Türkiye’de konuşulan egemen dilin dışındaki anadillerin ifade bulması. İlk olarak Agidece ile başlıyoruz. Ondan sonra diğer diller gelecek. 6 ay boyunca her ay bir dili kendi sesleriyle duymak hedefimiz. Anlamasak bile kendi sesleriyle duymak önemli. Çoğu zaman bir dil duyuyoruz, anlamıyoruz; Süryanice mi, Hemşince mi? Bunu bilmek önemli. O dil kayboluyor, korku içindeyiz… Bu korkuyu yeneriz diye kamusal alanda daha çok kullanırız diye bu etkinlikleri başlattık.

“Bu akşam anadil üzerine sohbet edeceğiz, Çerkesler kimdir, Çerkesce nedir konuşacağız. Sonradan anadilinde okuyup yazmayı öğrenen Cevdet Uğurtepe bizimle deneyimlerini paylaşacak.”

Katılım için burayı tıklayın. https://www.youtube.com/channel/UCpqFKz-Mn_iJdcOEh9b7wbA

(AÖ)

bianet