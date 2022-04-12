Azerbaycan’ın ünlü tarihi çarpıtanı Hüseyinov Selaheddin’i ‘Azerbaycan kahramanı yaptı’

Askeri-politik analist Mher Hakobyan facebook hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Azerbaycan’ın tanınmış bir tarihi çarpıtanı Rizvan Hüseyinov geçtiğimiz günlerde telgraf kanalında ‘Azerbaycanlı ünlü bir kahraman’ Selahaddin hakkında konuştu.

Bu düşündüğünüz ünlü Salah-ed-Din (1174-1193), haçlı karşıtı ve Kudüs’ün fatihi.

Tarihi çarpıtanın tek argümanı şudur: Selahaddin’in babası Dvin yakınlarında doğdu ve Dvin de bir ‘Azerbaycan’ şehridir.

Bakın bu sahte tarihçi bir kaç kelimede aynı anda kaç tane hatalar koydu?

Ermeni tarihçi paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dvin, Büyük Ermenistan Krallığı Kralı III. Khosrov Kotak (330-338) tarafından kurulmuştur ve tarihi Ermenistan’da yer almaktadır.

Azerbaycanlıların pratikte Arnavutlarla hiçbir ilgisi yok.

Dvin’in kurulduğu dönemde Azerbaycanlılar değil, hatta Türkler ve uzak Altay’daki Türkler bile dünyaya gelmemişlerdi.

Selahaddin zamanında, yani XII. asrın ilk yarısında, Dvin ve çevresi Ermenilerin hakim olduğu bölgelerdi.

Salah ad-Din zamanında Dvin bir Ermeni şehir olarak kabul ediliyordu. Müslüman coğrafyacılar da dahil olmak üzere, o dönemde yaşayan birçok coğrafyacının tanıklıklarının kanıtladığı gibi, Ermenistan’da bulunan şehir.

Selahaddin zamanında böyle bir ‘Azerbaycan’ milleti yoktu, akış şimdiki bazı Azerilerin, göçebe Türklerin genetik atalarına kadar gidebilir.

Selahaddin Kürt’tü ve doğduğu sırada babasının ailesi Dvin yakınlarında yaşıyordu, bu gerçek kaynaklarda açıkça belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu