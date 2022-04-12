Aydın’da insanlık utancı! Sen Alevi, eşin Ermeni öyleyse sana iş yok…

AKP’li Bozdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen halı saha ve kafeterya işletilme hakkı ihalesinin tek katılımcının alevi kökenli bir iş insanı olması nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü. İhaleye katılan iş insanı Hüseyin Kavcı, iptal kararına karşı yaptığı itiraz nedeniyle Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş tarafından “Dua et ben burada başkanım yoksa ya ölümüne ya da ölümüme.” sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı.

Ali Fırat Özbulat

AKP’li Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İç İşleri Bakanı Süleyman soylu tarafından başlatılan Alevi yurttaşların Cemevi ihtiyaçlarının yeniden yapım, onarım ve tefrişat yardımı yaparak, Alevi yurttaşlara bir gönül seferberliği başlattığı bir dönemde İktidarın uygulamalarının tam zıttı bir yönde ayırımcı, bölücü ve ötekileştirici bir uygulamaya imza attı.

Aydın‘ın Bozdoğan İlçe Belediyesi tarafından 11 Nisan’da düzenlenen “Gençlik Parkı, Halı Saha ve Kafeteryası”nın işletme hakkı ihalesi “Tek katılımcı sebebiyle rekabetin sağlanamaması ve kamu yararının gözetilmesi” gerekçesi ile iptal edildi. İhaleye katılan iş insanı Hüseyin Kavcı, Bozdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelilerinin yüzde doksanının tek katılımcı ile gerçekleştiğine dikkat çekerken iptal kararının arkasındaki gerekçenin kendisinin Alevi, eşinin ise Ermeni kökenli olması nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

İş insanı Kavcı, ihale günü yaşananlara dair yaptığı açıklamada “İhale saatinde belediyede bulunmayan Belediye Başkanı sekreteri tarafından aranıp ihaleye gelip gelmeyeceği soruldu. Başkan gelmeyeceğini belirtti bunun üzerine başkan bulunmadan encümen tarafından ihaleye katılmak üzere salona davet edildim. Katılımcının ben olduğumu gören belediye encümeni Yetgin Kellecioğlu hemen balkona çıkıp tekrar başkanı arayarak katılımcının “Tahtacı Mahallesi’nden” olduğu kendisine iletti. Elbette balkonda ne konuşulduğunu tam olarak duyamadım ancak kısmen dudak okuyabildim. Bu telefon konuşması sonucunda encümen başkanın beklenmesini istedi İhale salonuna gelen başkan gelir gelmez ihalenin katılımcı yetersizliğinden rekabetin sağlanamaması ve kamu yararının gözetilmesi nedenleri ile iptal edildiğini bildirdi.” İfadelerini kullandı.

AKP’Lİ BAŞKANDAN TEHDİT

İptal kararına yaptığı itiraz nedeniyle Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş tarafından tehdit edildiğini öne süren Kavcı “Başkan bu gerekçe ile ihalenin yapılmayacağını söylediğinde, kendisine kamu yararını gözeterek teklif vereceğimizi belirtip ne kadar teklif edilmesini istediklerini sordum. Buna rağmen elinin tersini sallayarak beni kapı dışarı yapmak istedi. Yaptığı el – kol hareketlerinden rahatsızlığımı gayet yüksek sesle belirttim. Kendisi ise hareketlerine devam etti. Yaka paça salondan atıldım. Başkan koridorda da üstüme gelerek “Dua et ben burada başkanım yoksa ya ölümüne ya da ölümüme” sözü ile tehdit ve hakaretlerine devam etti” dedi.

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN DİKKAT ÇEKEN VURGU

Belediye Encümeni Yetgin Kellecioğlu’nun ihaleye katılmayacağını belirten Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ı ısrarla arayarak katılımcının Alevi kökenli vatandaşların çoğunlukta yaşadığı “Tahtacı Mahallesi’nden” olduğunu söylediğine vurgu yapan Kavcı “Bu ihalenin iptalinin asıl sebebi benim Alevi eşimin de Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızdır. Daha bu sabah eşim bu işlerden vazgeçmemi bir sabah uyandığımızda kapımızda kırmızı bir çarpı görmek istemediğini söyledi. Ben ise hemşerilerime güvendiğimi böyle bir şeyin asla olmayacağını söyleyerek kendisini teskin etmeye çalıştım.

Ayrımcılığa karşı hep birlikte kardeşçe omuz omuza olduğumuzu ben zaten biliyorum. Ancak kötü niyetli insanlar gücü eline geçirince münferit olayları sistematik hale getirebiliyor. Kamuoyu tarafından bu bilinsin ki bu olaylar tekrar etmesin” dedi.

https://gazeteaydin.com/haber/9909266/aydinda-insanlik-utanci-sen-alevi-esin-ermeni-oyleyse-sana-is-yok