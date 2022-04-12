ABD’den Van’a mücadele öncüsü

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Akile Çevik, 21 yıl Virginia’da yaşadı. FETÖ kumpasları sürecinde Vatan Partisi kurultayını izledi, üye oldu. Partinin ABD Temsilciliği’ni yaptı. Memleketi Van’a döndü, İl Başkanı oldu. Şimdi evlatları için HDP önünde nöbet tutan ailelerle omuz omuza, birleşen ve üreten Türkiye mücadelesi veriyor

FÜSUN İKİKARDEŞ

Akile Çevik’le bir ya da iki kez karşılaştık, 3-5 dakikalık merhabamız oldu. Ama o benim sanki kız kardeşim. Kardeşliğimiz taa Ergenekon kumpası günlerine dayalı. Washington’da Beyaz Saray önünde tertiplere yumruk sallayan bir avuç Türk arasındaydı. Sonrasında ‘Ermeni Soykırımı Yalandır’ konferanslarında ev sahibi. ABD dar geldi, Ankara’ya gelip gitmeye başladı, Öncü Kadın başkanı. Hakkari Yüksekova’ya Kardeşlik Köprüsü çalışmasında en önde. Van depreminde yine dayanamamış başkente, oradan depremzedelerin yanına, özenle toplanan, yıkanıp ütülenen giysileri, yardım malzemelerini teslim etmek üzere Van’a gidiyor. Son olarak Öncü Kadın Kurultayı için Ankara’da karşılaştık. “Van’a gideceğim, İl Başkanı oluyorum.” dediğinde, içten içe alkışladıysam da biraz da kulak arkası ettim. Olur mu acaba? Oldu. Bavulunu topladı, anavatanına geldi, ikametini Van’a taşıdı. Akile Çevik’le telefonda söyleştik, yeni görevini kutladık, başarılar diledik, yaptığı işleri sorduk, bir anlattı pir anlattı.

‘VANLIYAM ŞANLIYAM’

İyi günler Akilecim, nasıl oldu Van’a göçüşün? Seni hangi rüzgar attı buralara?

Birçok arkadaşımız bavulunu topladı, Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağıldılar. Ben de o neferlerden birisi olmaya çalıştım. Vatan Partisi’nin daha güçlenmesi gereken yerler neresi, bir liste yaptım. Doğu Perinçek’le bir değerlendirme yaptık. Buraya gelmeyi Genel Başkanımızdan ve yetkili arkadaşlarımdan ben talep ettim. İyi ki de burayı seçmişim, diyorum.

Saçların da Allah bilir hala kızıl renklidir… Kızıl saçlı bir kadın geldi il başkanıyım, diye konuşuyor. Seni tuhaf karşılamıyorlar mı?

Hiç yadırgamıyorlar.. Van halkı hakikaten çok saygılı bir halk. Hatta ben şaka yollu, Vanlıyam şanlıyam dili ballıyam, türküsünü söylüyorum. Gerçekten Vanlı gibi oldum. İkametimi de Van’a taşıdım. Kadın burada çok kıymetli! Batıdaki gibi kadın cinayetleri çok değil. Kadına çok değer veriliyor. Burada kabuğunu kırmak isteyen bir nesil var. Bunları çok dinliyorum. Dinliyoruz! ‘Bizi hiç kimse dinlemedi. Biz Ankara’dan gelen bir il başkanı görmedik’ diyorlar.

VİRGİNİA’DAN VAN’A

Bugün ne işle meşgulsün?

Erciş’te, bir emlak ofisindeyiz. İlçe örgütümüzü kuruyoruz, bina arıyoruz.

Arabayla mı geldin Van’a?

Yok araba getirmedim. Minibüsle geldik. İlçe başkanı adayımız karşıladı.

Aslen oralı mısın?

Aslen Tarsusluyum. Anne tarafım Kırım’dan geliyor. Karadenizli, baba tarafım Bor’dan geliyor.

Çoluk çocuk?

İki kızım, iki torunum var. Kızlarım da damatlarım da ulusalcıdır, arkamdalar.

Vatan Partisi’yle yolun nasıl kesişti?

Ben 13 yaşımdan beri sosyalistim diyebilirim. Sosyalizm ile tanışmam çocukluk yıllarıma uzanır. İş için ABD’de 21 yıl yaşadım. Üst düzey yöneticilik yaptım, dış ticaretle uğraştım, pek çok ülkeye gittim geldim. Ankara’da, Ergenekon tertibinden sonraki İşçi Partisi kurultayını televizyonda ağlayarak izledim. O gün kararımı verdim, Vatan Partisi’ne üye oldum. Orada yaşarken Vatan Partisi ABD temsilcisiydim.

‘GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ’

Ne zaman gittin, ne ara partiyi kurdunuz?

Geçen yıl 1 Kasım’da geldim, 15 Kasım’da evimi tuttum, 15 Aralık’ta il binasını açtım.

Neler yapıyorsunuz Van’da? Nasıl bir siyasi faaliyet yürütüyorsunuz?

Sokağa gidiyorum, dinliyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. Önce gönüllere dokunmak önemli, diye düşünüyorum. İnsanları anlamaya, dertlerini dinlemeye çalışıyorum. Son 4 senedir huzura ermişler. Terör eylemleri, hendekler artık yok. Van’ı seçmekle doğru bir hareket yapmışım. Esnafı ziyaret ediyorum, kahvehanelerde oturup sohbetlere katılıyorum.

Parti programını mı anlatıyorsun?

Önce Mavi Vatan, emperyalizm diye değil, önce Atatürk’ü anlatıyorum.

İş dünyası ne durumda? Üretim, istihdam?

İhracat, üretim, iş dünyasıyla da iletişim kuruyorum. Burada tekstil var ama ucuz işgücü diye bir sorun var. Ya da ihracat olabilir, ama aracılar ne olacak? İş deneyimimi aktarmak, gençliği burada üretime nasıl yöneltebiliriz, nasıl katkım olabilir diye çalışmalarımız da var. İş dünyasıyla ithalat ihracat konuşuyoruz. Dünya gazetesinde çıkan yazılarımı gösterdim onlara. İhracatçı yetiştirmek istiyorum, dedim. İkili üçlü roller oynuyorum.

Seçim zamanı da değil, nereden çıktınız diyorlar mı?

Şimdi senden oy istemiyorum, oy zamanı geleceğim, diyorum. Her sabah sokağa çıktığımda selamlaştığım esnaf var. Başka mahalledeki boyacılar geliyor, sen bize her sabah günaydın diyorsun ya, senin yolunu bekliyoruz, diyorlar.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DAVET

Sana güveniyorlar mı? Ne de olsa dışarıdan geldin…

Sana bir şey anlatayım. Burada ‘barış, barış’ diyorlar. ‘Barışa gidiyoruz!’ diye laflar falan… Meğer falan aşiretle filan aşiret arasında husumet varmış da, barıştırmaya gidiyorlarmış. Mesela, kocası kan davasında ölen kadına 900 lira para veriyorlar, barış sağlanıyor. Ama götürülen 900 liranın 300 lirasını kadına veriyorlar, kalanı aşiret ağası alıyor! Bunu anlayınca bir bağırdım, nasıl iş bu böyle, diye! ‘Bir dahaki sefere seni barışa götürelim.’ dediler.

Nasıl sağladın bu güveni?

Beni dominant, bilgili kadın görüyorlar. Sen Google gibisin, her şeyi biliyorsun, diyorlar. Arkamdan da ‘Kadın çok sakin, hiç sinirlenmiyor ama çok bilgili’ diyorlarmış. Sohbetlerde, ‘Bana soru sorun’ diyorum. İki gün evvel iki HDP’li aşiret reisinin yemeğindeydim… Beni kendi bürolarına davet ediyorlar. Dayalı döşeli bürolar. İl başkanı kadın diye merak etmişler, davet ettiler. Adam yarım saat konuştu, hiç sözünü kesmedim, dinledim. Bak dinliyorum, sıra bana da gelecek, dedim sadece. Sonra lafı bitince, ‘Sıra bende, şimdi sen dinleyeceksin’ dedim. Anlattıklarını 10 dakikada özetledim. Şimdi soruma cevap ver, dedim. Demirtaş bu bölge için istihdam yaratacak ne yaptı? Bir tek şey söyle, dedim. Tıs yok…

HDP GÖZYAŞI VE KAN GETİRDİ

Kürdistan demiştir. Demedi mi?

Ama bizi tanıttı, halkımızı ortaya çıkarttı, dedi. Onun üzerine, ‘Bak ben burada büyüdüm, bir ucum Laz, hiç bizim halkımız diye ortaya çıkan olmadı. Sizin bu Kürtlük meselesini kim kaşıdı, dedim. Demirtaş bu bölgeye gözyaşı ve kandan başka ne getirdi? Bizi tanıttı, diyorsun sadece.

Başkanım ne kadar sabırlısın, diyorlar. İlk önce birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz, diyorum. Net! Hiç bu zamana kadar bir kadından emir almadıkları için şaşırıyorlar.

Mahallelerine de gidiyor musun?

Her şeyimizle arkanızdayız, diyen bir aşiret reisiyle tanıştım. Okulun öğrencilerini toplamış, İngilizce bölümünden 11 öğrenci. Hadi bakalım İngilizce konuşalım, dedim. Bu kez konu özgüven kazanmaya geldi. Hemen bir WhatsApp grubu kurun, ev sohbeti yapıyoruz, dedim. HDP mahallesi olarak biliniyor. Tek başına oraya gitmesen iyi olur, dediler ama gittim. Biz burada bir bakıma köy enstitüsü işlevi görüyoruz.

Neden Vatan Partisi?

Milli Hükümeti kurmak, içinde yer almak zorundayız. Meclis’e girmek zorundayız. Biz sistem partisi olmadığımız için bugüne kadar az oy aldık. Ama artık her yolları tükendi, bu sistem değişecek, zamanı geldi, diyoruz.

ŞARKI DEĞİŞTİĞİNDE SLOGAN ATABİLİYORUZ

“Muş’ta her Çarşamba, Van’da her 15 günde bir perşembe günleri anneler hareketi oluyor. Van eyleminin, bir ay önce, bu Mart ayı ortasında bir yılı doldu. Vali’den çadır istiyorlar, en azından gelelim bir saat olsun çadırımızda sesimizi duyuralım, istiyorlar. Fakat bu çadır bir türlü kurulamadı. Bir AVM önünde buluşuyorlar, polis koridorunda HDP İl Başkanlığı önüne yürünüyor. 7 dakikalık bir mesafede yol boyunca sloganlar atıyoruz. ‘Türk-Kürt kardeştir‘, ‘Hepimiz askeriz PKK’ya yeteriz‘ gibi sloganlarla HDP binasına varıyoruz. Parti binası önüne gelince bunların yüksek sesle şarkıları başlıyor. PKK marşları çalıyorlar. Kürtçe ve Türkçe çalıyorlar. Varız-Biz de Varız gibi bayram, şenlik şarkıları! Çok yüksek sesli olduğu için anne ve babaların sesi duyulamıyor. Ağlayanlar, kendinden geçenler, bayılanlar oluyor… Asayiş Müdüründen megafon istedim. Bana müsaade almam için yol gösterin dedim, bildirecekler.”

KENAN BABA’NIN KOLUNDA

Akile Çevik, adı gibi “akıllı“ bir öncü kadın. Üç beş aylık il başkanlığında zamanın her dakikasını değerlendirdiği belli. Geçen hafta, Van’daki HDP protestolarında da çocuklarını PKK’ya kaptıran ailelerin yanındaydı. “Biz cenaze beklerken onlar düğün yapıyorlar“ diye haykıran Kenan Baba’nın koluna girmiş, ayakta zor duran adamcağıza destek olmuştu. Bir yandan HDP il binası penceresinden avaz avaz yükseltilen PKK marşları, bir yandan ailelerin gözyaşları arasında kalmıştı. O toplantıyı ve ailelerin trajedisini aktardı bize:

ÇÖZÜM SÜRECİNİN ACILARI

“Çözüm süreci burada gözyaşı ve kan süreci olmuş. Kenan Baba, Van’ın ilçesi Başkale’nin bir köyünden katılıyor. Okuması yazması yok. Yürüyecek takati de yok. Barış sürecinde oğlu 16 yaşındayken kaçırılmış. Kaçırılan çocuklar 16-17 yaşında. Eğer çocuk 18’indeyse almıyorlar. Birini anlattılar, 20 yaşındaymış ve kardeşini korumak için ‘beni de alın götürün‘ demiş. Yaşı geç diye almamışlar. Her 15 günde bir Van’a gidiyoruz. Kenan Baba, köyünden çıkamıyor, ulaşım zor. Takati de yok, onun koluna giriyorum, yürüyorum. Bu hareket sadece anneler hareketi değil ki… Musa baba, Abdullah baba, onlar da HDP kapısında evlatlarını geri istiyor. Nurullah baba var, Çaldıran’dan geliyor. Fevzi baba, Özalp’ten geliyor. Eyüp baba, Tahsin baba da katılıyor, onlar Van yakınlarından geliyorlar. Babaların durumu biraz daha farklı. Onlar anneler kadar duygularını dışa vuramıyorlar ama içleri kan ağlıyor. Anneler duygularını taşırabiliyor, babalar yapamıyor.“

HDP/PKK ZALİM OYUNLARI

“Çok kötü bir şey daha var: Almanya kaynaklı bir web sitesinden çocuklarınız öldü diye duyuru yapıyorlar burdaki ailelere. Tatvan’dan gelen Saliha anne var, mesela. Çocuğu İstanbul’da Hukuk Fakültesi‘nde okurken kaçırılmış. Içi kan ağlıyor. İşte bu sitede ‘öldü‘ diye yayın yapmışlar, ama inanmıyorum, diyor. Nazlı anne bir diğeri, çok dertli bir anne. 11 yıl önceki Ramazan’ın 7’sinde 13 yaşındaki kızı kaçırılmış. Van’da gösteri yaptığımızda da Ramazan’ın 7’siydi. Her eylem gününden sonra her eve dönüşümüzde biz de bir çöküntü yaşıyoruz. Hepsinin hikayesi ayrı. Muradiye’den gelen Ayşe anne var. Bir yıl olmuş oğlunu kaptıralı. Gevaş’tan gelen Gülseren anne var. Oğlu belediyede çalışıyormuş, 3 çocuğu varmıış. Oğlunu işten çıkartmışlar. Hem cehalet hem sefalet. Çözüm sürecine bakınca sadece kan ve gözyaşı getirmiş bu bölgeye. Hepsi bu köylerden kasabalardan geliyor, bu eylemi dört gözle bekliyorlar…“

PARTİLERE STK’LARA DAVET

“Van anneleri HDP önünde en azından 1 saatlik bir çadır kurmak istiyorlar. Emniyetten hepimize çok destek oluyorlar. Başından beri bizimle ağlıyorsunuz diye minnettarlar. Bütün STK’ları, partili arkadaşlarımı bir defalık da olsun katılım için bekliyoruz. Ellerini anne olarak vicdanlarına koyup katılsınlar. Seslerinin duyurulması gerek.”

ZATÜRRELİ HALDE ANNELER EYLEMİNDE

“Muş’takiler her Çarşamba HDP binası önünde çadırları kuruyor. Muş Valiliği ve Emniyeti izin veriyor. Bir saatlik protestolarını yapıyor, çocuklarına sesleniyor, tepkilerini dile getiriyorlar. Biz Ayşin ve birkaç arkadaşımla 22-23 Mart günleri eyleme katıldık, ama bu arada zorlukla konuşuyorum. Meğer ben zatürre imişim! Çünkü 25 Mart’ta hastaneye gittim, çok kötü durumdasınız, yatırmamız gerek, dediler. Enfeksiyon kana karışmış. 0-5 arası olması gereken enfeksiyon değerim 163’e çıkmış! Şoka giriyorsunuz, dediler. Yok yatmayacağım, dedim. Evde çok yoğun bir tedavi uyguladılar. Bir hafta sonra o değerim 9’a düşmüş.

Ben böyle yatarken Ayşin Tatoğlu buradaydı. Bu arada Tarım Ürünleri Fuarı var, ona katılmamız gerek. Ayşin’e ‘Sen git‘ dedim. Ayşin fuara giderken ayağını burkmuş, bütün gün fuarı geziyor, Tarım İl Müdürü’yle, kadın kooperatifiyle konuşuyor. Gece geldi ki ayak bileği şiş, yürüyemiyor. Ayşin farkında değil, kıkırdak oynamış yerinden. Gece yarısı hastaneye gittik komşumuz götürdü. Kör topal çalışmalarımıza devam ediyoruz.“

https://www.aydinlik.com.tr/haber/abdden-vana-mucadele-oncusu-310476