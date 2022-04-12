24 Nisan’da Lübnan’da Ermeni Soykırımı büyük yürüyüşü yapılacak

Lübnan’da ekonomik krizin yol açtığı zorluklara ve zor duruma rağmen, yerel Ermeni toplumu 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde büyük bir yürüyüşe çıkacak.

Lübnanlı “Azdak” gazetesinin genel yayın yönetmeni Shahan Kantaharian, Armenpress’e verdiği demeçte, Ermeni Soykırımı’nı anma etkinliklerinin bir programının hazırlandığını bildirdi. Anılan yürüyüşü üç Ermeni partisi tarafından organize ediliyor.

Büyük Halk Yürüyüşü 24 Nisan’da sabahın erken saatlerinde düzenlenecek. Yürüyüş Burj Hammoud semtinden Kilikya Büyük Evi Katolikosluğu Antelias’a yapılacak.

Kantaharian “Bu, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına adanmış, hakların korunmasına yönelik talepkar yürüyüşü olacak. Ardından I. Aram Hazretleri’nin konuşmasının beklendiği Katolikoslukta bir ayin düzenlenecek. Cemaatteki gençlik ve öğrenci birlikleri, Antelias’taki Ermeni Soykırımı kurbanlarına adanmış şapelin yakınında toplanacak.” belirtti.

24 Nisan mesajlarında Lübnan Ermenileri sadece Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmayacak, Türkiye’nin inkar politikasının altını çizmeyecek ve talepkar olmamıza değinmeyecek, bugün Azerbaycan tarafından Artsakh (Karabağ) Ermenilerine karşı yapılan saldırıları da gündeme getirecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/12/24-Nisan-L%C3%BCbnan-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/228901